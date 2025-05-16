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魔術強森點名G6關鍵6人　尼克、塞爾提克勝負主導者曝

▲▼魔術強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術強森點名G6關鍵6人。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

東區準決賽進入關鍵G6，尼克與塞爾提克之爭將在明（17）日於麥迪遜花園上演生死交鋒。談到此役，NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）點名6位球員，認為他們的表現將左右系列賽的勝負。

強森認為，阿努諾比（OG Anunoby）、唐斯（Karl-Anthony Towns）與布里吉斯（Mikal Bridges）是尼克能否終結系列賽的三大指標；而懷特（Derrick White）、哈勒戴（Jrue Holiday）與普理查德（Payton Pritchard）則是塞爾提克能否逼出第7戰的致勝主力。

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▲▼尼克阿努諾比、唐斯、布里吉斯；塞爾提克懷特、哈勒戴、普理查德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克懷特（左）；尼克阿努諾比（右）。（圖／達志影像／美聯社）

尼克方面，阿努諾比季後賽場均15.1分、4.6籃板、1.8抄截，是防守端不可或缺的砥柱。不過他在G5僅以12投1中拿下6分，狀態明顯低迷，若無法及時調整，將嚴重影響球隊兩端效率。

唐斯則是禁區穩定輸出來源，本輪系列賽繳出19.6分、11.3籃板雙十表現。強森指出，唐斯若能在比賽初期就建立禁區優勢，為尼克製造大量二次進攻機會，成為致勝的關鍵。

▲▼尼克阿努諾比、唐斯、布里吉斯；塞爾提克懷特、哈勒戴、普理查德。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克唐斯（左）；塞爾提克普理查德（右）。（圖／達志影像／美聯社）

至於布里吉斯，則在攻守兩端皆具威脅性，平均14.8分、5籃板、2.8助攻，若能從外線點燃火力，有機會打破塞爾提克防線封鎖，協助尼克在主場收下晉級門票。

▲▼尼克阿努諾比、唐斯、布里吉斯；塞爾提克懷特、哈勒戴、普理查德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克懷特（左）；尼克布里吉斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

而塞爾提克方面，懷特在G5狂砍34分、投進7顆三分球，成為反撲關鍵。他目前場均19.9分，是衛冕軍近況最火熱的得分點，若能延續火燙手感，將成尼克需時刻死盯的頭痛人物。

哈勒戴數據不算耀眼，僅有10.3分、4.1籃板、4.1助攻，但在防守端具有穩定貢獻也有豐富的季後賽經驗，在緊張局勢中能提供球隊穩定節奏，是塞爾提克不可或缺的後場樞紐。

▲▼尼克阿努諾比、唐斯、布里吉斯；塞爾提克懷特、哈勒戴、普理查德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克哈勒戴（右）。（圖／達志影像／美聯社）

此外，替補後衛普理查德平均9.8分、4.3籃板、3.3助攻，若能迅速點燃進攻節奏，找到外線手感，被魔術強森看好是左右戰局的最關鍵的「X因子」。

目前尼克以3勝2敗聽牌，G6若能成功捍衛主場，將是自2000年後再度闖進東區決賽；反之若輸球，雙方將回到波士頓進行搶七關門戰。

關鍵字： NBA尼克塞爾提克魔術強森

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