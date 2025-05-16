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金慧成猛打秀5次上壘　道奇教頭點出最大優勢：大谷打起來更輕鬆

▲金慧成上壘後，大谷翔平總是能將他送回本壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲金慧成上壘後，大谷翔平總是能將他送回本壘。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在16日主場以19比2大勝運動家後，特別點名誇讚9棒二壘手金慧成的表現，並表示他的存在讓對手投手備感壓力。

羅伯斯在賽後接受《SportsNet LA》等媒體訪問時表示：「今天展現了我們球隊完整的攻擊力，每位球員都做出貢獻。」他也特別提到：「（Max）蒙西最近非常努力，金慧成整場都能上壘，大谷則依舊展現他的驚人實力。」

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金慧成本場比賽3打數3安打、2打點、4得分，另有2次保送，全場百分之百上壘率。大谷翔平則在金慧成上壘的情況下轟出兩發全壘打，躍升為國聯全壘打榜共同領先者。羅伯斯表示：「當壘上有跑者時，大谷打起來更輕鬆。」

談到埋伏在第九棒的金慧成所展現的球風與貢獻，羅伯斯說：「他的上壘能力很出色，一旦上壘，他的速度和動態性可以造成很大威脅。他能盜壘、能從一壘跑回本壘，經常讓對手投手陷入壓力之中，也確實為前3棒創造了更多機會。」

金慧成於2局時盜壘成功，且多次透過安打推進得分，是道奇本場勝利的重要推手。針對金慧成盜壘後左手不適的情況，羅伯斯也做出說明：「X光檢查沒有發現異常，應該無礙。」

此外，羅伯斯也點名誇讚完成大聯盟初登場的捕手新秀魯辛（Dalton Rushing），不僅展現出穩定的配球能力，也於打擊貢獻保送與安打，「今天對他來說是值得紀念的一戰。」他補充，雖然先發投手索爾（Matt Sauer）的表現尚有空間，但在魯辛的搭配下仍順利完成投球任務，展現出強大的團隊戰力。

關鍵字： 道奇羅伯斯大谷運動家棒球

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