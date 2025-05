連3次「搖頭娃娃日」開轟　大谷翔平雙響笑說：只是剛好啦

▲大谷翔平 。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

道奇球星大谷翔平在「搖頭娃娃日」上演煙火秀,本季首度單場雙響砲、豪取6分打點,助隊以19比2橫掃運動家。賽後受訪時他依舊展現一貫謙遜,淡然表示:「只是剛好啦!」

Shohei Ohtani goes yard on his bobblehead night! pic.twitter.com/Oy1ebsu4eO