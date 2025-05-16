連3次「搖頭娃娃日」開轟　大谷翔平雙響笑說：只是剛好啦

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平在「搖頭娃娃日」上演煙火秀，本季首度單場雙響砲、豪取6分打點，助隊以19比2橫掃運動家。賽後受訪時他依舊展現一貫謙遜，淡然表示：「只是剛好啦！」

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大谷在這場比賽扛出第14、15支全壘打，已連續兩場開轟，5月的13場比賽中累積8發全壘打，追平自己2023年5月單月最多轟紀錄。他表示：「我只是專注在每一個打席，希望都能打出好內容。從開季到現在這點始終沒變。如果能逐漸提升打席品質，在球季後段以更好的狀態迎接收尾，那就是最理想的情況。」

談及「搖頭娃娃日」的爆發表現，大谷笑說：「我覺得那只是剛好啦（笑）。有球迷到場，球隊又能贏球，對選手來說是很開心的事。當然不只是搖頭娃娃日，希望我們平時也能持續贏球，我也會努力。」

此戰他在第3局敲出3分砲，第4局再轟兩分彈，展現聯盟頂尖火力。目前他與費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）、「法官」賈吉（Aaron Judge）同為15轟，並列第1。

去年他在搖頭娃娃日（8月28日）也轟出全壘打，今年4月2日道奇為他奪下MVP紀念日所推出的搖頭娃娃活動當天，他則轟出再見全壘打。自去年以來，已連續三次在搖頭娃娃日開轟。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）