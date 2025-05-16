運動家捕手登板三振大谷翔平笑開懷　教頭：他一輩子不會忘

▲捕手佩雷達（Jhonny Pereda）三振大谷翔平瞬間笑開懷。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

運動家遭道奇暴打整場比賽，大幅落後時刻8局下派出捕手佩雷達（Jhonny Pereda）登板，得點圈危機，佩雷達利用速差三振大谷翔平，抓下一出局，還特地把球留下來做紀念。

Jhonny Pereda can retire a happy man anytime he wants after this pic.twitter.com/OZneyIZIYt [廣告]請繼續往下閱讀... May 16, 2025

運動家教頭柯茲（Mark Kotsay）難得在此戰鏡頭畫面中展露笑容就是佩雷達用速球三振大谷的瞬間，他表示：「對他來說，這會是一輩子都忘不了的時刻。」

佩雷達雖然被敲出連續安打並失分，但在面對大谷翔平時，他先以幾顆緩慢的球速試圖干擾，最終在第5球飆出89.4英里（約143.8公里）的速球，成功讓大谷揮棒落空、吞下三振。

大谷此役於第2打席擊出高飛犧牲打貢獻打點，第3局則轟出左中間方向的第14轟3分砲，4局再擊出第15轟2分砲，形成單場雙響秀。但第5打席面對佩雷達時被三振，這顆三振球也被佩雷達保留作紀念，他投球完笑容滿面走下投手丘。

儘管運動家吞下慘敗，柯茲賽後接受《NBC Sports California》訪問時表示：「面對道奇這樣的強打線，從大谷到弗里曼，一旦我們犯錯，他們就不會放過機會。」