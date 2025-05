運動家捕手登板三振大谷翔平笑開懷　教頭：他一輩子不會忘

▲捕手佩雷達(Jhonny Pereda)三振大谷翔平瞬間笑開懷。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

運動家遭道奇暴打整場比賽,大幅落後時刻8局下派出捕手佩雷達(Jhonny Pereda)登板,得點圈危機,佩雷達利用速差三振大谷翔平,抓下一出局,還特地把球留下來做紀念。

Jhonny Pereda can retire a happy man anytime he wants after this pic.twitter.com/OZneyIZIYt