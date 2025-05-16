關鍵G6陷犯規麻煩　雷霆一哥SGA半場4犯遭球迷怒轟低級

▲雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大半場就陷入4犯危機。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在西區準決賽G6陷入犯規麻煩，半場就吞下4犯，不僅導致球隊士氣受挫，更成為金塊逆轉氣勢的轉捩點。這場關鍵戰役的劇情，也讓球迷紛紛在社群平台上發聲，有人批評裁判尺度，有人則直指SGA的決策非常差勁。

這場比賽上半場剩下1分半鐘時，SGA因試圖抄回被約基奇（Nikola Jokić）搶走的球權而犯規，被迫提前退場休息。當時雷霆原本領先9分，但隨後被金塊打出高潮追至3分差，讓金塊帶著氣勢進入下半場。

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▲SGA吞下第4犯後，金塊瞬間打出氣勢，最終贏得比賽。（圖／達志影像／美聯社）

第4次犯規成為比賽走勢的分水嶺，儘管SGA第3節沒再領到犯規，但攻防節奏明顯受限，雷霆最終在第4節陷入落後劣勢，錯失終結此輪系列賽的良機。

球迷對這次判決反應激動，有人在X平台寫道，「雷霆沒了SGA，進攻根本沒節奏，半場就可以直接送去打搶七。」也有球迷怒批SGA的場上決策，「明知道3犯了還做這種動作，SGA你在幹嘛？」

另一派則將矛頭指向裁判，「這根本是在幫金塊進搶七，讓雷霆最強球員提早被犯規限制發揮，這也太扯了吧。」