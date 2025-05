約基奇生涯第7度搶七！生死戰驚人數據曝　戈登拉傷成大隱憂

記者游郁香/綜合報導

丹佛金塊G6在主場頂住壓力,以一場關鍵勝利將系列賽扳成3比3,將與西區霸主雷霆在G7決一死戰。這是3屆MVP約基奇(Nikola Jokic)生涯第7度打進搶七,過去6戰僅有1場在客場,但當時是在迪士尼泡泡園區,因此19日的比賽是「小丑」首次真正在客場面對搶七生死戰。

約基奇在今(16)日的G6以14投9中砍下29分、14籃板和8助攻,外帶2抄截、1火鍋。根據統計,他在生死戰的表現一向穩定,季後賽瀕臨淘汰的比賽,他繳出場均26.2分、12.7籃板、6.7助攻,真實命中率高達60.9%,是NBA史上在淘汰戰中最有效率的場均25分得分手。

約基奇強調這是團隊勝利,「這是一場團隊的努力,我認為我們的防守發揮到了應有的水準。這是一場很有趣的比賽,我很高興我們贏下來了。」

▲約基奇G6率隊挺過生死關頭,生涯第7度迎來搶七戰。(圖/達志影像/美聯社)

金塊能逼出搶七,兩位年輕小將居功厥偉,後場新星布勞恩(Christian Braun)攻下23分、11籃板、5助攻、3抄截,成了隊史最年輕在季後賽繳出至少20分、10籃板、5助攻、3抄截的球員。2年級生史卓瑟(Julian Strawther)則只打20分鐘就砍下15分,三分4投3中、罰球4罰全進,在關鍵時刻接管比賽。

抱病上場的主控莫瑞(Jamal Murray)也有高效演出,貢獻25分、8籃板和7助攻,正負值+28。被問到此戰原本是否可能缺陣,他果斷回應,「絕對不可能。」

在約基奇領軍的時代,金塊過去6次搶七戰取得4勝2敗(2019年次輪敗給拓荒者;2024年次輪輸給灰狼),其中僅2020年對快艇在客場,但當時受到新冠疫情影響,復賽後集中在泡泡園區舉行比賽,因此今年將在奧克拉荷馬登場的G7,將是「約基奇時代」首場真正的客場搶七戰。

Nuggets interim coach David Adelman says concern about Aaron Gordon’s hamstring is “high,” but he didn’t know any specifics. Noted it’s a great time to have two days between games. https://t.co/hMI4CxdO7r