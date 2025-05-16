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約基奇生涯第7度搶七！生死戰驚人數據曝　戈登拉傷成大隱憂

記者游郁香／綜合報導

丹佛金塊G6在主場頂住壓力，以一場關鍵勝利將系列賽扳成3比3，將與西區霸主雷霆在G7決一死戰。這是3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）生涯第7度打進搶七，過去6戰僅有1場在客場，但當時是在迪士尼泡泡園區，因此19日的比賽是「小丑」首次真正在客場面對搶七生死戰。

約基奇在今（16）日的G6以14投9中砍下29分、14籃板和8助攻，外帶2抄截、1火鍋。根據統計，他在生死戰的表現一向穩定，季後賽瀕臨淘汰的比賽，他繳出場均26.2分、12.7籃板、6.7助攻，真實命中率高達60.9%，是NBA史上在淘汰戰中最有效率的場均25分得分手。

約基奇強調這是團隊勝利，「這是一場團隊的努力，我認為我們的防守發揮到了應有的水準。這是一場很有趣的比賽，我很高興我們贏下來了。」

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▲▼金塊約基奇、戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇G6率隊挺過生死關頭，生涯第7度迎來搶七戰。（圖／達志影像／美聯社）

金塊能逼出搶七，兩位年輕小將居功厥偉，後場新星布勞恩（Christian Braun）攻下23分、11籃板、5助攻、3抄截，成了隊史最年輕在季後賽繳出至少20分、10籃板、5助攻、3抄截的球員。2年級生史卓瑟（Julian Strawther）則只打20分鐘就砍下15分，三分4投3中、罰球4罰全進，在關鍵時刻接管比賽。

抱病上場的主控莫瑞（Jamal Murray）也有高效演出，貢獻25分、8籃板和7助攻，正負值+28。被問到此戰原本是否可能缺陣，他果斷回應，「絕對不可能。」

在約基奇領軍的時代，金塊過去6次搶七戰取得4勝2敗（2019年次輪敗給拓荒者；2024年次輪輸給灰狼），其中僅2020年對快艇在客場，但當時受到新冠疫情影響，復賽後集中在泡泡園區舉行比賽，因此今年將在奧克拉荷馬登場的G7，將是「約基奇時代」首場真正的客場搶七戰。

儘管扳平了戰局，但金塊主將戈登（Aaron Gordon）G6拉傷左腿筋，代理主帥艾德曼（David Adelman）坦言，對他的傷勢非常擔憂。不過戈登本人掛保證，「我感覺還可以，我們拭目以待。我現在會開始恢復流程，確保自己為第7戰做好準備。」

▲▼金塊約基奇、戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲戈登拉傷腿筋，成了金塊G7的大隱憂。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA丹佛金塊Nikola JokicAaron GordonChristian BraunJulian Strawther

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