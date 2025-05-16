瘋搶大谷翔平第15轟！美大學生「浴血」勝出　追球達人已有10顆

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊的大谷翔平於15日對戰運動家隊的比賽中，火力全開，一口氣敲出本季第14轟與第15轟。而其中第15號的「珍藏寶物」全壘打球，則被一位名叫賴特（Kyle Wright）的20歲大學生成功撿到。

據日媒《中日體育》報導，這位就讀於洛杉磯洛約拉瑪麗蒙特大學（Loyola Marymount University）的賴特，憑著敏銳的判斷與驚人行動力，在場內爆發的激烈爭搶中成功奪球，手指甚至鮮血直流。

賴特回憶當下的場景：「他（大谷）打出去的那一刻，我就知道球會朝中外野方向飛過來，所以立刻衝下樓梯，一心只想搶到那顆球。那時我的後方還有兩三個人緊追不捨，我的手指最後滿是血（笑）。」

值得一提的是，賴特可不是普通球迷，他是名副其實的「全壘打球收集達人」，至今已在道奇主場成功撿到10顆全壘打球，每年更是進場看了50～60場比賽。

「我過去也在這球場撿過10顆球，但這可是我第一次撿到大谷的全壘打球，意義完全不同，真是太感動了！」他難掩興奮。

賴特目前就讀新聞系，立志成為一名記者。他笑說，未來也許有機會成為採訪道奇隊的記者，並報導像他一樣撿到全壘打球的球迷故事。