「籃球之神」喬丹加入NBC球評團　首季僅現身特定片段

▲喬丹加入NBC轉播團隊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

《NBC》2025-26賽季起將重返NBA轉播舞台，本周傳出震撼消息，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）將參與NBC的轉播團隊，開啟他罕見的球評全新篇章。不過，根據《CBS體育》報導，喬丹並非全程參與轉播，而是會現身於「特定時刻」。

根據《CNBC》記者薛爾曼（Alex Sherman）報導，喬丹的轉播角色尚未完全明朗，目前規劃是他會參與錄製型分析片段，在賽季期間的賽前或中場節目時播出。《NBC》體育部門資深高層米勒（Jon Miller）是促成此次合作的主要推手，他與喬丹私交深厚，早在數10年前便建立友好關係。

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雖然球迷期待喬丹能親自評論像雷霆、金塊這類當紅球隊的現況，但現階段他並不會擔任固定評論員或直播賽評。《CBS體育》透露，這項合作會依喬丹的意願逐步調整，「他會慎選何時、如何出現」。

▲詹姆斯；喬丹。（圖／達志影像／美聯社）

喬丹退役後鮮少公開發言，除了在紀錄片《最後之舞》中主導敘事，或偶爾在全明星賽現身與球星互動，例如2022年與唐西奇（Luka Dončić）、詹姆斯（LeBron James）短暫寒暄。如今，他將以「分析者」角色回歸螢光幕前，無疑是體壇一大話題。