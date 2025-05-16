勇士10年功臣將成自由球員　盼回歸陪柯瑞、格林再拚一冠

▲勇士冠軍中鋒魯尼將在今夏成為自由球員。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士本季止步西區準決賽，陣中多位老將的未來也成為休賽季焦點，其中效力球隊長達10年的資深中鋒魯尼（Kevon Looney）在合約到期後表達了強烈意願，希望能在下賽季繼續披上勇士戰袍，陪伴柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）再度衝擊總冠軍。

魯尼自2015年選秀首輪加入勇士以來，便是王朝時期的重要拼圖之一，尤其在2021-22年奪冠賽季擔任先發中鋒，為球隊奠定禁區基礎。本季他完成3年2250萬美元合約的最後1年，將在今夏成為自由球員。

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▲魯尼期待能回歸勇士。（圖／達志影像／美聯社）

雖然隨著年齡與陣容變化，魯尼的上場時間逐漸下滑，本季例行賽平均出賽15分鐘，貢獻4.5分、6.1籃板；季後賽更僅剩10分鐘上場時間，場均2.2分、3.6籃板。然而據《ESPN》記者楊米斯克（Ohm Youngmisuk）報導，魯尼仍希望回歸勇士，迎接他生涯第11個賽季。

對外界來說，魯尼或許只是藍領角色球員，但對勇士更衣室來說，他的經驗、穩定性與忠誠早已成為不可或缺的存在。柯瑞、格林與中途加盟的巴特勒（Jimmy Butler）仍在陣中，球隊並未放棄延續爭冠期，魯尼若能留下，勢必將繼續扮演關鍵的內線輔助角色。