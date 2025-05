騎士意外次輪出局　老闆斥資1500萬「造勢機器」僅用1次

▲騎士次輪意外遭溜馬淘汰。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

騎士以東區第1種子的姿態進入季後賽,最終卻在次輪以1勝4敗不敵溜馬,連續第2年止步東區準決賽,也讓老闆吉伯特(Dan Gilbert)砸下50萬美元(約新台幣1500萬)的「造勢計畫」成為笑柄。

根據《The Athletic》記者洛伊德(Jason Lloyd)報導,吉伯特為了營造球隊招牌的「Cavalanche」進攻氣勢,特地斥資超過50萬美元,在主場安裝人工造雪機,預計在球隊打出高潮時啟動製造視覺效果,不料整個季後賽中,這套設備僅在首輪對熱火的系列賽中啟用1次,之後便因球隊狀況不佳再無機會亮相。

WE NEED ANOTHER CAVALANCHE TONIGHT

pic.twitter.com/pVt4yWHbqW