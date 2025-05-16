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騎士意外次輪出局　老闆斥資1500萬「造勢機器」僅用1次

▲▼騎士二輪意外遭溜馬淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士次輪意外遭溜馬淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

騎士以東區第1種子的姿態進入季後賽，最終卻在次輪以1勝4敗不敵溜馬，連續第2年止步東區準決賽，也讓老闆吉伯特（Dan Gilbert）砸下50萬美元（約新台幣1500萬）的「造勢計畫」成為笑柄。

根據《The Athletic》記者洛伊德（Jason Lloyd）報導，吉伯特為了營造球隊招牌的「Cavalanche」進攻氣勢，特地斥資超過50萬美元，在主場安裝人工造雪機，預計在球隊打出高潮時啟動製造視覺效果，不料整個季後賽中，這套設備僅在首輪對熱火的系列賽中啟用1次，之後便因球隊狀況不佳再無機會亮相。

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吉伯特在球隊3比1落後時仍保持樂觀，期待複製2016年總冠軍時的逆轉奇蹟，但最終夢碎溜馬之手。賽後他向球迷正向喊話，強調球隊仍具爭冠實力，未來值得期待。

本季例行賽中，騎士隊高居全聯盟得分與進攻效率第1，卻因主力接連健康出狀況，再次無緣東區決賽，表現讓自家球迷大失所望。

關鍵字： NBA騎士溜馬

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