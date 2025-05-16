道奇簽約時已知朗希肩傷　高層坦言這次問題不大「我們很感激」

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊陣中投手佐佐木朗希在進入傷兵名單後，道奇運營總裁佛里德曼（Andrew Friedman）對此表示，當初簽約時就已經知道肩部受過傷，問題不大。

佐佐木朗希接受精密檢查未發現骨骼與肌肉的異常，預估傷勢不重，但球團將採取謹慎的復健安排，尚未確定復出時間，近期內將持續「不投球」調整。

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佛里德曼則對佐佐木的傷勢進一步說明：「很明顯，他的肩膀狀況近幾週一直困擾著他。幸運的是，影像診斷顯示出了問題所在，但並非重大損傷。我們的目標是與他共同進行強化訓練，讓他恢復健康，幫助球隊挑戰世界大賽冠軍。」



他也補充：「我們深信他的右臂有機會為他帶來未來的賽揚獎榮耀，因此讓他保持健康且更強壯，是朝這目標邁進的最佳途徑。我們對他將成為世界最佳投手之一充滿信心。」

佐佐木去年在效力羅德時，也曾在5、6月間出現同樣部位的傷勢，弗里德曼表示球團早已了解這點。他說：「這並不是什麼大問題。若是需要大手術、須耗時一年至一年半復原的情況才叫大問題。這次我們最重視的就是進行強化訓練與消除炎症，讓他的身體能夠正確執行投球動作。能夠確認肩膀並非重大問題，我們感到很感激。」

關於本次肩痛的具體原因，弗里德曼也坦言：「不幸的是，對於傷勢，我們仍有許多未知之處。實際上，我們也無法明確說出問題所在。」