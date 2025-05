快訊／金塊力退雷霆逼出搶七大戰！　2年級奇兵下半場砍15分

▲金塊頭牌約基奇。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

西區霸主雷霆今(16)日帶著3勝2敗聽牌優勢作客丹佛,尋求在G6「關門」,次節取得反超後,一度拉開12分領先,但退無可退的丹佛第3節展開反擊,除了一哥約基奇(Nikola Jokic)、抱病出賽的主控莫瑞(Jamal Murray)攜手搶分,2年級後衛史卓瑟(Julian Strawther)更殺出扮演奇兵,他下半場包辦15分,金塊終場以119比107扳平系列賽,逼出搶七大戰。

主要以8人輪替的金塊,G6在主場迎來背水一戰,賽前傳出主控莫瑞生病被列入「出戰成疑」名單。不過在比賽開打前1小時,球團將他的狀態提升為「可出賽」,他強忍身體不適在首節砍下11分,一度率隊拉開10分差距。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。(圖/達志影像/美聯社)

但雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)在第1節終了前完成左手拋投打板命中,帶動一波8比1攻勢,奧克拉荷馬將比數追近到28比31,並在次節取得超前,SGA聯手榜眼長人霍姆格倫(Chet Holmgren)搶分,一度在上半場最後2分05秒拉開58比46、12分領先。

Christian Braun drills a big corner 3 to cap a 12-0 #Nuggets run near the end of the first half#MileHighBasketball pic.twitter.com/Wl5eEgIeRk — Joel Rush (@JoelRushNBA) May 16, 2025

眼見局勢不妙,金塊後場新星布勞恩(Christian Braun)砍進一顆三分提振士氣,其他主力大將約基奇、戈登(Aaron Gordon)和莫瑞也攜手開火,回敬一波12比0猛攻,將比數扳成58平,不過雷霆靠著多特(Luguentz Dort)的壓哨三分冷箭,帶著61比58、些微領先進入下半場。

「SGA」上半場攻下14分,僅次於丹佛新星布勞恩的15分,但他前2節就領到4犯,陷入犯規麻煩。吉爾吉斯-亞歷山大第3節開局與約基奇互別苗頭,兩隊形成激烈拉鋸,丹佛小波特(Michael Porter Jr. )砍進一記25呎三分後,雙方回到69平。

“THE JULIAN STRAWTHER GAME”: Nuggets sophomore Julian Strawther just went on a personal 8-0 run in Game 6! ????



Two threes & a tough alley-oop layup! pic.twitter.com/qMb02NETcV — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) May 16, 2025

儘管陣容深度遠不如對手,金塊韌性十足,此節最後1分12秒,約基奇賞霍姆格倫一記火鍋,並助攻莫瑞反手上籃得分,隨後2年級後衛史卓瑟來了一記三分,再完成「空中接力」上籃,將分差擴大到10分,史卓瑟個人連拿8分率丹佛翻轉局面,表現驚艷全場。

JOKIĆ THREE FOR 23 ????



Denver up double-digits on ESPN looking to force Game 7! pic.twitter.com/VN0KgrA0Dl — NBA (@NBA) May 16, 2025

金塊帶著90比82進入決勝節,3屆MVP約基奇最後6分43秒砍進一記三分再切入取分,帶隊拉出一波12比6的攻勢,取得102比88、14分差距。終場前5分01秒,史卓瑟兩罰俱中,再飆進個人單場第3顆三分,金塊領先達16分。

雷霆最後時刻祭出速度戰追分,連續製造對手失誤,衛斯布魯克(Russell Westbrook)終場前1分22秒上籃取分,試圖穩定丹佛軍心。終場前55.1秒,卡盧索(Alex Caruso )砍進外線,奧克拉荷馬將分差縮小到8分,金塊最終穩住陣腳,逼出了搶七大戰。

金塊此役有3人得分突破20大關,約基奇拿29分、14籃板和8助攻;莫瑞砍下25分、7助攻和8籃板;布勞恩貢獻23分、11籃板;小將史卓瑟也從板凳挹注15分。雷霆以「SGA」飆出32分最高。

▲金塊奇兵史卓瑟。(圖/達志影像/美聯社)