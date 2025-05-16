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快訊／金塊力退雷霆逼出搶七大戰！　2年級奇兵下半場砍15分

▲▼金塊約基奇、史卓瑟、莫瑞；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊頭牌約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

西區霸主雷霆今（16）日帶著3勝2敗聽牌優勢作客丹佛，尋求在G6「關門」，次節取得反超後，一度拉開12分領先，但退無可退的丹佛第3節展開反擊，除了一哥約基奇（Nikola Jokic）、抱病出賽的主控莫瑞（Jamal Murray）攜手搶分，2年級後衛史卓瑟（Julian Strawther）更殺出扮演奇兵，他下半場包辦15分，金塊終場以119比107扳平系列賽，逼出搶七大戰。

主要以8人輪替的金塊，G6在主場迎來背水一戰，賽前傳出主控莫瑞生病被列入「出戰成疑」名單。不過在比賽開打前1小時，球團將他的狀態提升為「可出賽」，他強忍身體不適在首節砍下11分，一度率隊拉開10分差距。

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▲▼金塊約基奇、史卓瑟、莫瑞；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

但雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在第1節終了前完成左手拋投打板命中，帶動一波8比1攻勢，奧克拉荷馬將比數追近到28比31，並在次節取得超前，SGA聯手榜眼長人霍姆格倫（Chet Holmgren）搶分，一度在上半場最後2分05秒拉開58比46、12分領先。

眼見局勢不妙，金塊後場新星布勞恩（Christian Braun）砍進一顆三分提振士氣，其他主力大將約基奇、戈登（Aaron Gordon）和莫瑞也攜手開火，回敬一波12比0猛攻，將比數扳成58平，不過雷霆靠著多特（Luguentz Dort）的壓哨三分冷箭，帶著61比58、些微領先進入下半場。

「SGA」上半場攻下14分，僅次於丹佛新星布勞恩的15分，但他前2節就領到4犯，陷入犯規麻煩。吉爾吉斯-亞歷山大第3節開局與約基奇互別苗頭，兩隊形成激烈拉鋸，丹佛小波特（Michael Porter Jr. ）砍進一記25呎三分後，雙方回到69平。

儘管陣容深度遠不如對手，金塊韌性十足，此節最後1分12秒，約基奇賞霍姆格倫一記火鍋，並助攻莫瑞反手上籃得分，隨後2年級後衛史卓瑟來了一記三分，再完成「空中接力」上籃，將分差擴大到10分，史卓瑟個人連拿8分率丹佛翻轉局面，表現驚艷全場。

金塊帶著90比82進入決勝節，3屆MVP約基奇最後6分43秒砍進一記三分再切入取分，帶隊拉出一波12比6的攻勢，取得102比88、14分差距。終場前5分01秒，史卓瑟兩罰俱中，再飆進個人單場第3顆三分，金塊領先達16分。

雷霆最後時刻祭出速度戰追分，連續製造對手失誤，衛斯布魯克（Russell Westbrook）終場前1分22秒上籃取分，試圖穩定丹佛軍心。終場前55.1秒，卡盧索（Alex Caruso ）砍進外線，奧克拉荷馬將分差縮小到8分，金塊最終穩住陣腳，逼出了搶七大戰。

金塊此役有3人得分突破20大關，約基奇拿29分、14籃板和8助攻；莫瑞砍下25分、7助攻和8籃板；布勞恩貢獻23分、11籃板；小將史卓瑟也從板凳挹注15分。雷霆以「SGA」飆出32分最高。

▲▼金塊約基奇、史卓瑟、莫瑞；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊奇兵史卓瑟。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA金塊約基奇莫瑞雷霆吉爾吉斯-亞歷山大

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