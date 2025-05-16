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李灝宇火燙4安打暴打洋基3A　差全壘打完全打擊

▲李灝宇。（圖／截自MiLB TV）

▲李灝宇。（圖／截自MiLB TV）

記者楊舒帆／綜合報導

老虎3A李灝宇於16日（台灣時間）對戰洋基3A火力全開，助隊以20比7痛宰洋基3A。單場猛敲4支安打，僅差全壘打就能達成完全打擊。

李灝宇此役狀況絕佳，首打席在1局上獲得保送，隨後靠著隊友全壘打跑回分數；2局上他敲出一支擊球初速高達108.7英里（約175公里）的二壘安打，隨後靠隊友安打跑回1分，此局老虎3A一舉擴大領先至8比2。

3局上，李灝宇再掃出三壘安打、貢獻1打點，第4局上擊出一壘安打，追加2分打點。7局上遭到三振。9局上老虎3A再度重擊對手，單局灌進7分，李灝宇敲出單場第4安、再添1打點，該局第二次打擊則擊出飛球出局。

終場老虎3A以20比7大勝。李灝宇全場6打數4安打，包含一支二壘安打及一支三壘安打，貢獻4打點、跑回4分，另有1次三振與1次保送，打擊率上升至.257。

海盜3A鄭宗哲則以先發游擊手身分對戰紅人3A，擔任第9棒，4打數皆未敲安，吞下2次三振，打擊率跌破兩成、降至.198。

關鍵字： 棒球李灝宇老虎3A洋基3A綜合报道

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