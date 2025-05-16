勇士3巨頭無緣晉級　格林稱老化不是問題：只是少了些健康

▲勇士交易來巴特勒組成三巨頭，首年無緣奪冠。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金州勇士本季止步季後賽次輪，昨（15）日在G5不敵明尼蘇達灰狼，結束了充滿波折的一年。賽後，核心老將格林（Draymond Green）針對「勇士老化」的質疑做出正面回應。

「他們去年就講了（老化），前年也講過。」格林說道，「我們每年都會變老，但我一點都不擔心，我覺得我還在進步，柯瑞（Stephen Curry）也還在進步，巴特勒（Jimmy Butler）一樣在進步。」

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季中勇士透過交易迎來35歲的巴特勒，與35歲的格林、37歲的柯瑞組成灣區3巨頭。然而柯瑞因腿筋傷勢缺席季後賽次輪最後4場，導致球隊進攻火力受限，最終不敵年輕有活力的灰狼。

▲勇士首輪驚奇擊敗火箭，可惜次輪遭灰狼淘汰，無緣續寫神話。（圖／達志影像／美聯社）

雖然在首輪成功下剋上淘汰休士頓火箭，一度讓球迷看到奪冠曙光，但隨著球季結束，外界再度聚焦於這支冠軍班底的未來走向，尤其在「老化」議題持續延燒的情況下，勇士管理層今夏將面臨艱難選擇：是要繼續信任這群老將再拚一次，還是邁向重建之路。

對此，格林選擇相信隊友與自己，認為3人仍有競爭力，「我們不是被年齡打敗的。」他強調，「我們只是少了一些健康。」