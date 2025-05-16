勇士迷心碎！柯瑞曝原準備G6復出　嘆這是「巨大的如果」

Steph Curry said “everything was aligned” for his Game 6 return. Just needed to clear some final testing.



Here is sound from his exit interview on his summer and the two-year window ahead pic.twitter.com/nPDYv6uC9A — Anthony Slater (@anthonyVslater) May 15, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士本季止步西區準決賽，以1勝4敗遭灰狼淘汰，系列賽從第2戰起少了天王柯瑞（Stephen Curry），無疑是致命傷。「咖哩大神」今（16）日在記者會上透露，若球隊能撐到G6，他很可能會「火線回歸」，感嘆這是「巨大的如果（what-if）」。

勇士本季透過附加賽晉級季後賽，首輪激戰7場擊退火箭，陣中除了柯瑞外，還有季中補進的南灘硬漢巴特勒（Jimmy Butler），一度被看好重返榮耀。然而在柯瑞次輪首戰倒下後，團隊攻防失序，巴特勒也沒能再現「季後賽Jimmy」的威力，在G1取勝後，接下來4連敗被淘汰。

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▲柯瑞原本預計G6回歸，可惜未能等到那一戰。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞今日在記者會上透露，原本他的復出計畫已逐漸明朗，「一切基本都為第6戰做好準備了。我還有一些測試要做，不過誰知道會怎麼樣。這傷勢讓我保持樂觀，但仍有幾個關鍵檢查要過關。」現在勇士已經出局，他感嘆道，「這就是那個巨大的『如果』。」

37歲的柯瑞坦言，過去一年賽程滿檔，還夾帶奧運任務，身心疲憊的他將利用休賽季重整體能，「我會充分利用這個休賽期，還有很多能量留著，我很期待接下來的準備。」

▲天王柯瑞受傷後，勇士吞下4連敗遭淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞目前的合約還剩下兩年，與他一樣還有兩年合約的，還包括巴特勒與格林（Draymond Green），而主帥柯爾（Steve Kerr）的合約則到下賽季結束為止。這些合約的終點漸漸逼近，也讓人開始思考，這是否是柯瑞、格林主導時代爭冠的最後機會之一。

不過，柯瑞仍聚焦於下個賽季，思考如何打造一支不只能打進季後賽、而是整季都能穩定輸出的球隊。「我們希望這趟旅程可以持續得越久越好，但最重要的是，這支球隊明年需要什麼？這是我們夏天要解答的問題，每個人都該為自己做好準備……這是我們現在最專注的目標。我對此感到興奮，因為我們有了方向，儘管還有很多決定等著去做。」