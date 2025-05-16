大谷不該再投！美媒建議走「貝比魯斯路線」　專職打者勝賈吉

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟道奇球星大谷翔平自2023年8月因右肘再次受傷後，至今未再登上投手丘。美媒《Sportico》15日（台灣時間）刊出評論指出，大谷身為打者的價值已足夠支撐道奇奪冠，再次讓他投球恐是「不必要的冒險」，應遵循貝比魯斯模式，以指定打擊為主。

大谷在加盟道奇後，尚未投出任何一顆實戰球。不過，作為指定打擊的他，去年完成史無前例的「單季50轟＋50盜」，不僅蟬聯雙聯盟MVP，還助道奇奪得世界大賽冠軍，並創下年平均7000萬美元的史上最高年薪紀錄。

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文中提到，他是當今僅次於賈吉（Aaron Judge）的最佳打者，也可能是比這位洋基巨砲更有關鍵時刻表現能力的球員。然而，儘管如此，道奇仍持續安排他進行投球復健，嘗試讓他重返投手角色。這不禁讓人質疑：值得冒這樣的風險嗎？

雖然如此，道奇仍持續為大谷規劃復出投手角色。大谷上週末進行了35球牛棚練投，但尚未對打者實投。總教練戴夫．羅伯斯（Dave Roberts）表示：「希望他能在未來幾天對打者出手，但目前尚未訂出時程。」

受限於DH身分，大谷無法下放小聯盟進行正式復健賽，僅能透過模擬賽作為實戰準備。羅伯斯坦言：「這雖是時間上的自然進程，但不是實務上的正常途徑。」

道奇的保守態度也與名人堂強打巴瑞．邦茲（Barry Bonds）的觀點不謀而合。他在春訓接受《Sportico》訪問時說：「你身為DH已經這麼出色，何必去修補沒有壞掉的東西？他再投球只會徒增傷病風險。」對此，羅伯斯也曾回應：「這說法確實有其道理。」

文章指出，大谷自2018年進入大聯盟以來，歷經兩次手肘韌帶重建手術、膝蓋手術，以及去年世界大賽因滑壘導致左肩盂唇撕裂等多次傷病紀錄。

報導指出，這些經歷讓道奇不得不小心行事。他的打擊價值遠大於投球風險。回顧歷史，當年洋基從紅襪以鉅款引進雙能英雄貝比·魯斯時，就認定他的打擊威力更勝一切，隨後只讓他出賽過4場先發──但他卻締造了714轟的傳奇。道奇應該效法這樣的做法。大谷就算要再投球，也不該投這4場。