黃仁勳明點燃世壯運科技聖火　愛打桌球喊話追求卓越不分年齡

▲黃仁勳將點燃世壯運科技聖火。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025世界壯年運動會開幕典禮即將於17日在台北大巨蛋盛大展開，今（16）日正式公布最後一位聖火代表——NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳，擔任本次聖火「科技」的代表。在科技領域之外，黃仁勳亦積極投入運動生活，他分享很喜歡打桌球，建議大家選一項真正喜歡的運動去做，並勉勵參賽者，「追求卓越是不受年齡所限的」。

黃仁勳是全球半導體與人工智慧領域的重要領袖人物，於1993年創立NVIDIA，推動GPU運算革命，並領導企業成為AI、深度學習與高效能運算的關鍵推手。他在全球科技產業中具有深遠影響力，被《哈佛商業評論》評為全球最佳執行長之一。黃仁勳的參與，不僅象徵科技在運動發展中所扮演的新角色，更彰顯了本屆賽會跨領域、多元融合的精神。

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對於受邀參與世壯運開幕儀式，黃仁勳表示：「能夠來到台北參與世界壯年運動會的開幕典禮，我感到無比榮幸！今天與來自世界各地的運動員們齊聚一堂，讓我深刻體會到，卓越來自於熱情與堅持。如今，運動與科技也正逐步融合，AI更在其中扮演著關鍵角色；運動正隨著科技一同進化！」。

在科技領域之外，黃仁勳亦積極投入運動生活，他分享很喜歡打桌球，也建議大家選一項真正喜歡的運動去做，黃仁勳說：「因為對你而言最好的運動，就是你願意一直做下去的運動！」。

黃仁勳還想和所有本屆世壯運的參加者說：「你們是最棒的！你們證明了熱情不會隨著時間而泯滅。不論你是來參賽、或是來幫忙加油，還是單純想體驗當下的熱血，你們展現出的精神是最珍貴的。我鼓勵大家持續挑戰自己，證明追求卓越是不受年齡所限的！」。

2025年世界壯年運動會種子聖火儀式，象徵運動、年輕、科技、文化與共融，「希望」從樹苗開始，象徵生命起源，五位來自不同領域的代表共同種下樹苗，長出島嶼匯聚風光的奇幻宇宙大樹；抬頭望向天空，迎來太陽般聖火綻放光芒，如運動員迸發能量，如生命永遠充滿希望。

世壯運邀請到五位代表參與開幕典禮當天的聖火儀式，運動代表：彭政閔、年輕代表：林郁婷、共融代表：林友茂、文化代表：張艾嘉、科技代表：黃仁勳，共同展現運動的多元價值與時代精神。