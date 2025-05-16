菅野智之遭背靠背全壘打最多失分吞敗　請纓投第7局有暖心原因

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

金鶯日籍投手菅野智之16日（台灣時間）出戰雙城，挨「背靠背全壘打」失4分為大聯盟生涯最多，最終金鶯0比4落敗，送雙城11連勝。

菅野智之前兩局順利壓制對手，3局上遇到亂流，挨凱爾希（DaShawn Keirsey Jr.）轟出兩分砲，又遭到巴克斯頓（Byron Buxton）陽春砲狙擊，單局掉3分。

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儘管第3局失分，菅野在接下來的比賽中穩定下來。第4局雖被布萊德（Jonah Bride）擊出二壘安打，但未再失分。第5局面對首名打者克萊門斯（Kody Clemens）投出四壞球後，成功製造雙殺打結束該局。第6局再次讓對手三上三下。然而，第7局一出局後連續被擊出安打，失掉第4分，隨後被換下場。

菅野此役共投了103球，為他在大聯盟單場最多投球數，投出6.1局，被擊出6支安打（包括2支全壘打），失4分，奪3次三振，有1次四壞球，速球最快達93.4英里（約150.3公里）。目前本季戰績為4勝3敗，防禦率為3.08。賽後，菅野表示：「我原本希望能避免先失分，但第3局實在太可惜了。」

值得一提的是，前一日球隊進行了雙重賽，動用了多名中繼投手。因此，菅野在第6局結束後已投93球的情況下，仍主動表示希望繼續投第7局，以減輕牛棚負擔。他說：「昨天中繼投手投了很多，我希望能為球隊分擔一些。」

金鶯隊最終以0比4敗給雙城隊，遭遇三連敗，目前戰績為15勝27敗，在分區排名墊底。對於球隊現狀，菅野表示：「我相信大家都想贏球，也都認為我們不是這樣的球隊。重要的是，每個人都要重新確認自己的角色，冷靜面對，明天再度回到球場，為下一場比賽做好準備。」