馬洛伊棒打查普曼！　老虎連兩天向紅襪說再見

▲馬洛伊(Justyn-Henry Malloy)9局下半的再見安打率領老虎6比5取勝。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

底特律老虎主場會師波士頓紅襪,本戰雙方你來我往一共擊出21支安打展現火力,兩隊鏖戰至5比5進入9局下半後,主場老虎靠著代打的馬洛伊(Justyn-Henry Malloy)再見安打一棒定江山,棒打紅襪火球終結者查普曼(Aroldis Chapman);老虎最終6比5逆轉比賽,收下近期3連勝。

今天雙方在打擊火力方面勢均力敵,紅襪首局由瑞福斯奈德(Rob Refsnyder)的高飛犧牲打1比0先馳得點,但2局下半主場老虎馬上靠著史威尼(Trey Sweeney)的巧妙安打1比1扳平。

Tarik Skubal's 2Ks in the 3rd.



5Ks thru 3. pic.twitter.com/yBJOF1kFn1 — Rob Friedman (@PitchingNinja) May 14, 2025

4局上半紅襪明星三壘手布萊格曼(Alex Bregman)夯出一發陽春砲助隊2比1超前後,老虎丁格勒(Dillon Dingler)在下個半局隨即打出帶有打點的雙殺打,雖然化解大半攻勢,但丁格勒還是幫助老虎2比2追平,兩隊比分持續緊咬。

6局下半老虎打線持續猛攻,格林(Riley Greene)鎖定紅襪後援多賓斯(Hunter Dobbins)93英哩失投速球扛出右外野助隊4比2超前,緊接著史威尼再補上一支高飛犧牲打,老虎將領先優勢擴大至5比2。

10th of the season. 50th of his career.



Riley puts us ahead! pic.twitter.com/UH3CTaXgWj — Detroit Tigers (@tigers) May 15, 2025

7局上半紅襪打線力求振作,瑞法拉(Ceddanne Rafaela)與杜蘭(Jarren Duran)各敲一支帶有打點的安打為隊建功,隨後主將迪佛斯(Rafael Devers)在1出局2、3壘有人後把握機會再敲關鍵安打,紅襪單局進帳3分,5比5扳平。

9局下半紅襪推出本季表現十足亮眼的終結者查普曼登板救援,老虎代打的伊巴內茲(Andy Ibanez)先是選到保送然後盜上二壘,隨後查普曼三振掉史威尼並解決昨天夯再見轟的拜伊茲(Javier Báez ),此時老虎主帥辛奇(A.J. Hinch)派出馬洛伊上場代打,馬洛伊相中查普曼一顆98英哩速球敲出中外野方向再見安打,老虎最終6比5逆轉比賽,收下近期3連勝。

「你帶著想贏的心情來到球場,」賽後馬洛伊受訪時興奮說道,「團隊裡有種氣勢,也有一種你想貢獻的感覺,你知道你有你的角色,我認為大家對於自己角色的投入,營造出一種非常無私的氛圍,讓每個人都準備好在任何時刻挺身而出,我要怎麼影響比賽?我要怎麼幫助隊友?我要怎麼推進壘上的跑者?我要怎麼代跑,讓我兄弟的打席變得輕鬆一點?」

Today was a great day to sweep the Boston Red Sox pic.twitter.com/arMAfKR3su — Detroit Tigers (@tigers) May 15, 2025

「這真的就是一種無私的比賽方式,而我覺得我們這個團隊做得非常出色,」馬洛伊接著表示。

對於在板凳時的準備,馬洛伊最後提及道,「就是隨時準備好,」馬洛伊說,「因為我知道當我被叫上場時,可能就是一個關鍵時刻,所以我要時時刻刻都準備好,今晚就是那樣的一晚,我準備好了,也得到了回報,這真的很酷。」