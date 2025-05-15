馬洛伊棒打查普曼！　老虎連兩天向紅襪說再見

▲馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）9局下半的再見安打率領老虎6比5取勝。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎主場會師波士頓紅襪，本戰雙方你來我往一共擊出21支安打展現火力，兩隊鏖戰至5比5進入9局下半後，主場老虎靠著代打的馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）再見安打一棒定江山，棒打紅襪火球終結者查普曼（Aroldis Chapman）；老虎最終6比5逆轉比賽，收下近期3連勝。

今天雙方在打擊火力方面勢均力敵，紅襪首局由瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）的高飛犧牲打1比0先馳得點，但2局下半主場老虎馬上靠著史威尼（Trey Sweeney）的巧妙安打1比1扳平。

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4局上半紅襪明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）夯出一發陽春砲助隊2比1超前後，老虎丁格勒（Dillon Dingler）在下個半局隨即打出帶有打點的雙殺打，雖然化解大半攻勢，但丁格勒還是幫助老虎2比2追平，兩隊比分持續緊咬。

6局下半老虎打線持續猛攻，格林（Riley Greene）鎖定紅襪後援多賓斯（Hunter Dobbins）93英哩失投速球扛出右外野助隊4比2超前，緊接著史威尼再補上一支高飛犧牲打，老虎將領先優勢擴大至5比2。

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7局上半紅襪打線力求振作，瑞法拉（Ceddanne Rafaela）與杜蘭（Jarren Duran）各敲一支帶有打點的安打為隊建功，隨後主將迪佛斯（Rafael Devers）在1出局2、3壘有人後把握機會再敲關鍵安打，紅襪單局進帳3分，5比5扳平。

9局下半紅襪推出本季表現十足亮眼的終結者查普曼登板救援，老虎代打的伊巴內茲（Andy Ibanez）先是選到保送然後盜上二壘，隨後查普曼三振掉史威尼並解決昨天夯再見轟的拜伊茲（Javier Báez ），此時老虎主帥辛奇（A.J. Hinch）派出馬洛伊上場代打，馬洛伊相中查普曼一顆98英哩速球敲出中外野方向再見安打，老虎最終6比5逆轉比賽，收下近期3連勝。

「你帶著想贏的心情來到球場，」賽後馬洛伊受訪時興奮說道，「團隊裡有種氣勢，也有一種你想貢獻的感覺，你知道你有你的角色，我認為大家對於自己角色的投入，營造出一種非常無私的氛圍，讓每個人都準備好在任何時刻挺身而出，我要怎麼影響比賽？我要怎麼幫助隊友？我要怎麼推進壘上的跑者？我要怎麼代跑，讓我兄弟的打席變得輕鬆一點？」

Today was a great day to sweep the Boston Red Sox pic.twitter.com/arMAfKR3su — Detroit Tigers (@tigers) May 15, 2025

「這真的就是一種無私的比賽方式，而我覺得我們這個團隊做得非常出色，」馬洛伊接著表示。

對於在板凳時的準備，馬洛伊最後提及道，「就是隨時準備好，」馬洛伊說，「因為我知道當我被叫上場時，可能就是一個關鍵時刻，所以我要時時刻刻都準備好，今晚就是那樣的一晚，我準備好了，也得到了回報，這真的很酷。」