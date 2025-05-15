運動雲

>

關鍵先生布朗森創紀錄　季後賽第4節累積得分超越Kobe

▲▼尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克布朗森季後賽單季第4節得分超越Kobe。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約尼克雖在G5不敵塞爾提克，但當家控衛布朗森（Jalen Brunson）依然寫下歷史新頁。他以季後賽單季第4節得分累積102分，超越傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）所創的100分紀錄，成為NBA史上「單一季後賽第4節得分最多」的新紀錄保持人。

布朗森在G5攻下22分、6助攻，雖在第4節提前犯滿離場，但累積得分已足以達成這項里程碑。布萊恩曾在2001與2003年季後賽寫下單季100分第4節得分紀錄，布朗森今（15）日正式超越。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲艾倫被布萊恩欽點「最難對付的防守者」。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊恩（左）。（圖／達志影像／美聯社）

本季季後賽至今，布朗森場均繳出32分、8助攻，穩居尼克進攻核心地位。據統計，他例行賽每場第4節平均可拿下6.4分，到了季後賽則多次關鍵時刻挺身而出，G2對塞爾提克一役，他全場17分中有9分來自第4節，G4更砍下39分、12助攻的雙十數據。

布朗森展現出與布萊恩相似的「曼巴精神」，總能在高張力時刻保持冷靜、果斷出手，季末更獲選為年度關鍵球員，本季在「關鍵時刻」命中率高達51%。

尼克與塞爾提克的系列賽目前戰成3比2，G6將於台灣時間本周六（17）在紐約麥迪遜花園廣場登場。

 
關鍵字： NBA尼克布朗森布萊恩

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平首局首打席炸裂　13轟緊追洋基「法官」

快訊／大谷翔平首局首打席炸裂　13轟緊追洋基「法官」

快訊／勇士倒下淘汰！　灰狼G5大勝強勢挺進西區冠軍賽

快訊／勇士倒下淘汰！　灰狼G5大勝強勢挺進西區冠軍賽

德保拉想當隊史洋投最多勝　直言「羅力條款」9年太長了　

德保拉想當隊史洋投最多勝　直言「羅力條款」9年太長了　

悍將大巨蛋4連戰超狂陣容：tripleS、QWER、告五人、李聖傑接力開唱！

悍將大巨蛋4連戰超狂陣容：tripleS、QWER、告五人、李聖傑接力開唱！

平野對德保拉「心懷尊敬」　賽前特訓江坤宇施加魔法

平野對德保拉「心懷尊敬」　賽前特訓江坤宇施加魔法

快訊／朝裁判比「收錢」手勢的代價　富邦勇士威希遭罰1.5萬元

快訊／朝裁判比「收錢」手勢的代價　富邦勇士威希遭罰1.5萬元

古林又請飲料！交流戰要打擊？餅總笑戴頭盔超土：他不會打啦

古林又請飲料！交流戰要打擊？餅總笑戴頭盔超土：他不會打啦

多明尼加要拚經典賽冠軍　「史上最貴」索托宣布參戰

多明尼加要拚經典賽冠軍　「史上最貴」索托宣布參戰

兄弟尋找固定開路先鋒　平野看陳冠穎破功：不要犯一樣錯誤

兄弟尋找固定開路先鋒　平野看陳冠穎破功：不要犯一樣錯誤

勝騎士傳接球不舒服　暫停丟球打PRP治療

勝騎士傳接球不舒服　暫停丟球打PRP治療

【本色演出】男跟風挑戰台藝大戲劇系面試題

熱門新聞

快訊／大谷翔平首局首打席炸裂　13轟緊追洋基「法官」

快訊／勇士倒下淘汰！　灰狼G5大勝強勢挺進西區冠軍賽

德保拉想當隊史洋投最多勝　直言「羅力條款」9年太長了　

悍將大巨蛋4連戰超狂陣容：tripleS、QWER、告五人、李聖傑接力開唱！

平野對德保拉「心懷尊敬」　賽前特訓江坤宇施加魔法

快訊／朝裁判比「收錢」手勢的代價　富邦勇士威希遭罰1.5萬元

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷首打席炸裂　13轟追「法官」

2勇士正式淘汰　灰狼大勝挺進西冠

3德保拉想當隊史洋投最多勝　直言「羅力條款」9年太長了　

4悍將大巨蛋超狂陣容：韓團+天團開唱

5平野對德保拉「心懷尊敬」　特訓江坤宇

最新新聞

1布朗森季後賽末節累積得分超越Kobe

2協尋士官長！　巴特勒戰灰狼狀態走樣

3馬洛伊再見安打率領老虎力退紅襪

4樂天桃猿「動紫趴」超強卡司曝光！

5灰狼「蟻人」季後賽生涯破千分

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【魅力炸裂】#河智媛 力道強震撼開場舞！

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

河智媛力道強震撼開場舞　氣場炸裂魅力驚艷全場！

李東洺6.1局好投曝強壓魔鷹關鍵　喊話球迷：成為我們的後盾！

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366