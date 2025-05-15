關鍵先生布朗森創紀錄　季後賽第4節累積得分超越Kobe

▲尼克布朗森季後賽單季第4節得分超越Kobe。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約尼克雖在G5不敵塞爾提克，但當家控衛布朗森（Jalen Brunson）依然寫下歷史新頁。他以季後賽單季第4節得分累積102分，超越傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）所創的100分紀錄，成為NBA史上「單一季後賽第4節得分最多」的新紀錄保持人。

布朗森在G5攻下22分、6助攻，雖在第4節提前犯滿離場，但累積得分已足以達成這項里程碑。布萊恩曾在2001與2003年季後賽寫下單季100分第4節得分紀錄，布朗森今（15）日正式超越。

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▲布萊恩（左）。（圖／達志影像／美聯社）

本季季後賽至今，布朗森場均繳出32分、8助攻，穩居尼克進攻核心地位。據統計，他例行賽每場第4節平均可拿下6.4分，到了季後賽則多次關鍵時刻挺身而出，G2對塞爾提克一役，他全場17分中有9分來自第4節，G4更砍下39分、12助攻的雙十數據。

布朗森展現出與布萊恩相似的「曼巴精神」，總能在高張力時刻保持冷靜、果斷出手，季末更獲選為年度關鍵球員，本季在「關鍵時刻」命中率高達51%。

尼克與塞爾提克的系列賽目前戰成3比2，G6將於台灣時間本周六（17）在紐約麥迪遜花園廣場登場。