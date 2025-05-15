灰狼「蟻人」季後賽生涯破千分　史上第6位24歲前達成者

▲灰狼艾德華茲成為NBA史上第6位在24歲前季後賽累積得分破千的球員。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰狼年輕當家「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）在G5對勇士的比賽中締造生涯里程碑。他成為NBA史上第6位在24歲前季後賽累積得分破千的球員，加入詹姆斯（LeBron James）、布萊恩（Kobe Bryant）、杜蘭特（Kevin Durant）、帕克（Tony Parker）、坦圖（Jayson Tatum）等傳奇行列。

這場比賽中，儘管進攻主力是藍道（Julius Randle），艾德華茲依舊展現全能本色，3節打完便完成季後賽千分達陣，繳出19分、9助攻、5籃板、2阻攻與1抄截，外線6投5中，火力驚人。

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自2020年以選秀狀元之姿加盟灰狼後，艾德華茲得分逐年提升，今年例行賽場均27.6分，季後賽至今亦維持同樣水準，進攻穩定、效率驚人。從當初只會切入的體能型側翼，進化為三分穩定、具備傳導與防守意識的全方位核心。

▲艾德華茲今日攻下22分。（圖／達志影像／美聯社）

這已是他生涯第4次參與季後賽，能在年僅23歲時達成千分成就，象徵他在季後賽舞台的成熟與穩定，也讓灰狼未來的爭冠藍圖更具想像空間。

灰狼今（15）日收下G5勝利，將挺進西區決賽，將迎戰金塊與雷霆系列賽的勝方，屆時，艾德華茲將有更多機會，書寫屬於自己的季後賽傳奇篇章。