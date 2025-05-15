罕見畫面引熱議！　大都會三壘手比賽中「手套開天窗」

▲大都會三壘手文托斯（Mark Vientos）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間14日上午，紐約大都會坐鎮主場交手匹茲堡海盜，大都會靠著日籍強投千賀滉大5.2局僅失1分的好投外加二壘手巴蒂（Brett Baty）開轟的表現下，2比1險勝海盜收下近期3連勝；然而比賽中曾出現一幕罕見守備狀況，讓大都會主帥門多薩（Carlos Mendoza）甚至來不及看到發生什麼事，引起球迷熱議。

Mark Vientos’s devotion to this crappy old glove is why he’s always swapped out for defense in Kate innings! pic.twitter.com/dVeZtrv8zP [廣告]請繼續往下閱讀... May 14, 2025

事情發生在6局上半兩出局後，當時海盜打者特里奧洛（Jared Triolo）擊出一記99.3英哩、三壘方向的強勁球，大都會三壘手文托斯（Mark Vientos）試圖反手接球，沒想到球卻穿過手套網格，這一打席最終讓特里奧洛形成二壘安打上壘，海盜該半局攻下本戰唯一1分，千賀滉大也跟勝投失之交臂。

Mark Vientos was positioned perfectly to backhand that ball, but it went THROUGH the webbing of his glove and into left field for a double. This is NOT the way Senga’s night should have ended. (Inexplicably, Vientos is continuing to use the same glove.) pic.twitter.com/kPeaolRKcS — Not Gaetti (@notgaetti) May 14, 2025

「從休息區看，事情發生得太快了，我根本不知道發生什麼事，」大都會主帥門多薩賽後也談到這罕見守備現象，「有人告訴我球穿過了手套網格，我當下只能說，唉，真是倒楣。」

該半局結束後文托斯拿著手套研究其狀況，並在接下來半局請球隊助理協助拉緊網格，但文托斯隨後並未更換手套；隨後大都會8、9兩局靠著史坦克（Ryne Stanek）與終結者迪亞茲（Edwin Diaz）接力守住比賽的好表現下，以2比1拿下勝利，目前戰績28勝15敗的他們暫居國東龍頭。