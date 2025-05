罕見畫面引熱議！　大都會三壘手比賽中「手套開天窗」

▲大都會三壘手文托斯(Mark Vientos)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間14日上午,紐約大都會坐鎮主場交手匹茲堡海盜,大都會靠著日籍強投千賀滉大5.2局僅失1分的好投外加二壘手巴蒂(Brett Baty)開轟的表現下,2比1險勝海盜收下近期3連勝;然而比賽中曾出現一幕罕見守備狀況,讓大都會主帥門多薩(Carlos Mendoza)甚至來不及看到發生什麼事,引起球迷熱議。

Mark Vientos’s devotion to this crappy old glove is why he’s always swapped out for defense in Kate innings! pic.twitter.com/dVeZtrv8zP

事情發生在6局上半兩出局後,當時海盜打者特里奧洛(Jared Triolo)擊出一記99.3英哩、三壘方向的強勁球,大都會三壘手文托斯(Mark Vientos)試圖反手接球,沒想到球卻穿過手套網格,這一打席最終讓特里奧洛形成二壘安打上壘,海盜該半局攻下本戰唯一1分,千賀滉大也跟勝投失之交臂。

Mark Vientos was positioned perfectly to backhand that ball, but it went THROUGH the webbing of his glove and into left field for a double. This is NOT the way Senga’s night should have ended. (Inexplicably, Vientos is continuing to use the same glove.) pic.twitter.com/kPeaolRKcS