直落二擊敗衛冕冠軍寫生涯紀錄　穆塞蒂晉級羅馬4強

▲穆塞蒂（Lorenzo Musetti）晉級羅馬大師賽4強。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

羅馬大師賽8強，義大利地主好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）耗費2小時15分鐘後，成功以7比6（1）、6比4擊敗德國2號種子、衛冕冠軍茲韋列夫（Alexander Zverev）；這是穆塞蒂生涯第二次擊敗世界排名前二的選手，風光晉級4強。

Another MAGNIFICENT match from Musetti



Lorenzo becomes the first man to reach three consecutive 1000 semifinals in 2025!#IBI25 pic.twitter.com/w1oU66nMsx [廣告]請繼續往下閱讀... May 14, 2025

「滿場觀眾、座無虛席，這是一個很大的優勢，這整週我都感受到球迷令人難以置信的支持，」穆塞蒂賽後說道；目前穆塞蒂在ATP排名中名列第八，有望創下職業生涯新高並成為法網的前八種子，「我從第一分開始就感受到腎上腺素與能量，儘管開局不容易，但我設法扭轉了局勢，並找到獲勝之道，這就是這場比賽的關鍵，」穆塞蒂接著表示。

No place like Rome ????????



Lorenzo Musetti reaches his 3rd consecutive Masters 1000 semi-final, defeating 2nd seed Zverev #IBI25 pic.twitter.com/WkUTkny5TQ — Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2025

首盤穆塞蒂曾挽救茲韋列夫在第十局40比0三記盤末點（總共4個），氣勢大振的他最終在搶七一舉以7比1拿下首盤；穆塞蒂的比賽風格多變，讓茲韋列夫無法預判來球並被迫不斷調整節奏，穆塞蒂在本戰中一共使用了20次小球（drop shot）攻勢，贏得其中15 分，最終把握關鍵破發點後順利拿下比賽。

this is one of the best matches ive ever seen from Lorenzo Musetti im not even kidding

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「這當然是戰術的一部分，目的就是讓茲韋列夫難以應對，因為他是一位擊球非常強勁的選手，」穆塞蒂最後提及，「尤其是當他站得比較靠後時，我就抓住機會打小球，效果很好，因為夜間的濕氣讓球的彈跳變小，對我很有利。」

穆塞蒂4強對手將是西班牙前球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），在生涯交手中艾卡拉茲以4勝1敗領先，至於穆塞蒂本賽季的戰績則為20勝6敗。