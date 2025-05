直落二擊敗衛冕冠軍寫生涯紀錄　穆塞蒂晉級羅馬4強

▲穆塞蒂(Lorenzo Musetti)晉級羅馬大師賽4強。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

羅馬大師賽8強,義大利地主好手穆塞蒂(Lorenzo Musetti)耗費2小時15分鐘後,成功以7比6(1)、6比4擊敗德國2號種子、衛冕冠軍茲韋列夫(Alexander Zverev);這是穆塞蒂生涯第二次擊敗世界排名前二的選手,風光晉級4強。

Another MAGNIFICENT match from Musetti



Lorenzo becomes the first man to reach three consecutive 1000 semifinals in 2025!

「滿場觀眾、座無虛席,這是一個很大的優勢,這整週我都感受到球迷令人難以置信的支持,」穆塞蒂賽後說道;目前穆塞蒂在ATP排名中名列第八,有望創下職業生涯新高並成為法網的前八種子,「我從第一分開始就感受到腎上腺素與能量,儘管開局不容易,但我設法扭轉了局勢,並找到獲勝之道,這就是這場比賽的關鍵,」穆塞蒂接著表示。

No place like Rome ????????



Lorenzo Musetti reaches his 3rd consecutive Masters 1000 semi-final, defeating 2nd seed Zverev

首盤穆塞蒂曾挽救茲韋列夫在第十局40比0三記盤末點(總共4個),氣勢大振的他最終在搶七一舉以7比1拿下首盤;穆塞蒂的比賽風格多變,讓茲韋列夫無法預判來球並被迫不斷調整節奏,穆塞蒂在本戰中一共使用了20次小球(drop shot)攻勢,贏得其中15 分,最終把握關鍵破發點後順利拿下比賽。

this is one of the best matches ive ever seen from Lorenzo Musetti im not even kidding

pic.twitter.com/M2bkYH04Rg — mighé (@miggmoula) May 14, 2025

「這當然是戰術的一部分,目的就是讓茲韋列夫難以應對,因為他是一位擊球非常強勁的選手,」穆塞蒂最後提及,「尤其是當他站得比較靠後時,我就抓住機會打小球,效果很好,因為夜間的濕氣讓球的彈跳變小,對我很有利。」

穆塞蒂4強對手將是西班牙前球王艾卡拉茲(Carlos Alcaraz),在生涯交手中艾卡拉茲以4勝1敗領先,至於穆塞蒂本賽季的戰績則為20勝6敗。