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碎念「讓5.5」　勇士嘴綠影射「裁判操控比賽」遭NBA重罰

▲灰狼艾德華茲、藍道，勇士巴特勒、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士格林影射裁判控制比賽，遭NBA重罰。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士悍將「嘴綠」格林（Draymond Green）因在G3發表「質疑裁判公正性」的言論，被聯盟重罰5萬美元。NBA官方表示，格林的發言暗指聯盟與賭盤勾結，強調不容許任何球員影射裁判操控比賽結果。

事情發生在勇士與灰狼的次輪系列賽G3最後階段，格林在比賽剩下4分38秒時犯滿退場，當時勇士僅落後2分，最終勇士以97比102落敗，輸5分，而該場比賽的讓分盤是灰狼讓5.5分。

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比賽進入垃圾時間，剩下15秒時勇士落後8分叫出暫停。根據轉播畫面，格林此時對著場邊裁判說出，「5.5，我知道你們在幹嘛。」暗指裁判控制讓分盤，聯盟認為此舉已逾越界線，嚴重損害裁判形象與比賽誠信。

▲▼灰狼艾德華茲、勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林。（圖／達志影像／美聯社）

更巧合的是，勇士的庫明加（Jonathan Kuminga）在倒數5.2秒投進一記三分球，將分差縮小至5分，讓下注勇士受讓的一方最終「過盤」，此一進球亦被稱為「背門三分」。

這並非首次有球員因賭盤相關言行遭罰，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）去年就因比賽中做出「數鈔票」手勢並在賽後批評裁判被罰款10萬美元，本季又因類似動作再罰7.5萬美元。

關鍵字： NBA格林勇士

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