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賈吉夯444英呎致勝轟破紀錄！　洋基3比2退水手奪勝　

▲洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間15日上午，紐約洋基客場會師西雅圖水手，比賽後段條紋軍靠著葛斯密特（Paul Goldschmidt）代打全壘打以及當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）賽季第15轟的挹注下，以3比2擊敗水手拿下系列賽勝利，而賈吉也再度獨居大聯盟全壘打王寶座。

3局下半主場水手率先突破，昨天敲出再見安打的羅德里奎茲（Julio Rodríguez）鎖定洋基先發施密特（Clarke Schmidt）失投伸卡球，一棒擊出2分打點二壘安打，水手2比0先馳得點。

洋基打線則是在6局上半有所回應，沃爾普（Anthony Volpe）與多明格茲（Jasson Domínguez）在2出局後連續敲出二壘安打，助隊追回1分，洋基1比2緊咬比分。

7局上半水手推派史皮爾（Gabe Speier）上場中繼，洋基則讓本季回春的MVP強打葛斯密特上場代打，葛斯密特鎖定史皮爾投出的第1顆球，一棒扛出左外野敲出追平陽春砲；8局上半條紋軍打線攻勢再起，賈吉相中巴爾加斯（Carlos Vargas）88英哩8號位偏低滑球，敲出一支444英呎、擊球初速117.7英哩的超前暴力轟，最終洋基3比2贏球，拿下系列賽勝利。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，賈吉賽後打擊率為4成12，超越2001年曼尼（Manny Ramirez）、1930年克萊（Chuck Klein）成為史上開季43戰15轟、打擊率第3高的打者；同時這也是賈吉生涯第11支初速超過117英哩的全壘打，名列史上第2，僅次隊友史坦頓（Giancarlo Stanton）的22轟。

賈吉的超前轟也是自Statcast時代（2015年）以來，在西雅圖擊出的最快速的全壘打。

賽後賈吉談到7局上半葛斯密特代打追平轟時說道，「真的很令人印象深刻，這展現出他是什麼樣的球員，也展現了他的棒球智慧，」賈吉說，「他的準備讓他從第一顆球就已經做好上場準備，然後他漂亮地揮出了那一棒。」

「他每天都帶來高品質的打席，」洋基總教練布恩（Aaron Boone）接著表示，「這提升了我們打擊區的氣氛與整體文化，他顯然對左投非常有威脅力，他是一名非常成熟且技術純熟的打者，知道如何比賽。」

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉

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