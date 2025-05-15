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直落二掃掉現任球后！　鄭欽文闖羅馬賽4強創紀錄

▲中國一姐鄭欽文晉級羅馬賽4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國一姐鄭欽文晉級羅馬賽4強。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

羅馬大師賽8強，中國一姐鄭欽文在奮戰1小時37分鐘後，成功以6比4、6比3直落二掃掉白俄羅斯世界球后莎芭連卡（Aryna Sabalenka），在生涯前6次交手全數吞敗後，鄭欽文終於在本戰突破心魔順利取勝，成為繼2012年李娜後，第二位打進羅馬4強的中國女將。

鄭欽文賽後表示，相較於先前6場交手，她這次在紅土賽場上的舒適度成為致勝關鍵，雖然莎芭蓮卡此前在紅土上豪奪9連勝，但鄭欽文近20場紅土賽事中也取得了17勝3敗的不俗戰績。

「這段時間以來，我一直努力想在場上擊敗她，有時真的很接近，但總是差那麼一點，」鄭欽文說道，「這是我們第一次在紅土交手，我想在紅土上我更自在，因為我有很多紅土經驗。」

開賽前3局雙方互保發球局，第8局鄭欽文在面臨兩個破發點時穩住陣腳，利用強勢發球化解危機並扳平比分，隨後第5局鄭欽文以love game（對手零得分）破發成功，自此之後鄭欽文就掌控比賽主導權，送給莎芭蓮卡本賽季對Top10選手的首場敗仗（莎芭連卡此前對Top 10的戰績為6勝0敗）。

談到莎芭蓮卡時，鄭欽文接著補充，「我比她更有耐心，」本場比賽莎芭蓮卡有27次非受迫性失誤，而致勝球僅有15次，「我對自己的表現很滿意，也很高興能邁出這一步，擊敗世界第一，」鄭欽文最後說。

鄭欽文成為繼李娜之後，第二位打進羅馬四強的中國女將；李娜曾於2012年在羅馬大師賽榮獲亞軍，鄭欽文4強將對戰4號種子、美國「天才少女」高芙（Coco Gauff），爭取自己職業生涯第二次1000級別大師賽決賽門票。

關鍵字： WTA鄭欽文莎芭連卡羅馬大師賽

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