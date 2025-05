直落二掃掉現任球后！　鄭欽文闖羅馬賽4強創紀錄

▲中國一姐鄭欽文晉級羅馬賽4強。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

羅馬大師賽8強,中國一姐鄭欽文在奮戰1小時37分鐘後,成功以6比4、6比3直落二掃掉白俄羅斯世界球后莎芭連卡(Aryna Sabalenka),在生涯前6次交手全數吞敗後,鄭欽文終於在本戰突破心魔順利取勝,成為繼2012年李娜後,第二位打進羅馬4強的中國女將。

鄭欽文賽後表示,相較於先前6場交手,她這次在紅土賽場上的舒適度成為致勝關鍵,雖然莎芭蓮卡此前在紅土上豪奪9連勝,但鄭欽文近20場紅土賽事中也取得了17勝3敗的不俗戰績。

「這段時間以來,我一直努力想在場上擊敗她,有時真的很接近,但總是差那麼一點,」鄭欽文說道,「這是我們第一次在紅土交手,我想在紅土上我更自在,因為我有很多紅土經驗。」

開賽前3局雙方互保發球局,第8局鄭欽文在面臨兩個破發點時穩住陣腳,利用強勢發球化解危機並扳平比分,隨後第5局鄭欽文以love game(對手零得分)破發成功,自此之後鄭欽文就掌控比賽主導權,送給莎芭蓮卡本賽季對Top10選手的首場敗仗(莎芭連卡此前對Top 10的戰績為6勝0敗)。

談到莎芭蓮卡時,鄭欽文接著補充,「我比她更有耐心,」本場比賽莎芭蓮卡有27次非受迫性失誤,而致勝球僅有15次,「我對自己的表現很滿意,也很高興能邁出這一步,擊敗世界第一,」鄭欽文最後說。

鄭欽文成為繼李娜之後,第二位打進羅馬四強的中國女將;李娜曾於2012年在羅馬大師賽榮獲亞軍,鄭欽文4強將對戰4號種子、美國「天才少女」高芙(Coco Gauff),爭取自己職業生涯第二次1000級別大師賽決賽門票。