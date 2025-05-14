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為洪總慶生！王柏融9局建功台鋼逆轉悍將　曾峻岳本季首救援失敗

▲▼中職王柏融。（圖／記者李毓康攝）

▲王柏融。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹14日對戰富邦悍將，王柏融在9局上敲出關鍵安打，率隊以6比4逆轉奪勝。悍將終結者曾峻岳單局失掉3分，本季首度救援失敗。適逢總教練洪一中歡度64歲生日，賽前他曾笑說「贏球就是最好的慶祝」，子弟兵爭氣達成心願，洪總在生日當天的生涯戰績6勝4敗，勝率超過5成。

台鋼2局上發動攻勢，郭阜林選到保送，藍寅倫靠著力亞士的傳球失誤上壘，杜家明適時安打先馳得點。悍將前兩局錯失得點圈機會，3局下反攻，申皓瑋掃出安打發動攻勢，高國麟挨觸身球保送，范國宸適時安打追平比分。

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悍將4局下進攻，林澤彬掃出二壘安打發揮火力，王正棠擊出二壘滾地球，利用郭永維守備失誤上壘，李宗賢擊出游擊手滾地球，靠曾子祐失誤上壘，跑者趁捕手接球失誤之際跑回本壘，取得超前分。台鋼單局發生3次守備失誤。

台鋼也保持韌性，張肇元轟出左外野全壘打，再度扳平比數。林家鋐、王柏融掃安打追加1分，又取得領先優勢。

台鋼新秀黃子豪在6局下迎來一軍生涯初登板，表現穩健，投出三上三下。7局下三振高國麟，范國宸敲出二壘安打，董子恩隨後也敲安打推進，台鋼換上黃群接替黃子豪。陳真代打獲得保送，兩出局後，林澤彬掃出右外野安打帶回2分扭轉戰局，超前為4比3。

曾峻岳9局上隨著燈光秀登場，藍寅倫保送，杜家明執行短打，張肇元掃出右外野安打，王博玄挨觸身球保送，紀慶然保送擠回1分，王柏融追加2打點安打，超前為6比4。悍將再度由李吳永勤登板，他本季第15場出賽，穩住戰局，沒有再掉分。

▲王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 棒球富邦悍將台鋼雄鷹林澤彬力亞士

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