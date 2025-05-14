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郭俊麟對猿一勝難求吞10連敗　桃猿10比1痛擊獅！終結對戰4連敗

▲▼ 郭俊麟 。（圖／統一獅提供）

▲ 郭俊麟 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿14日主場迎戰統一獅，林立、林子偉重返先發打線，帶起球隊攻勢，包括3、4局合力灌進7分，郭俊麟本季首先發僅投2.1局失5分退場，生涯對戰桃猿一勝難求，還吞10連敗。桃猿終場10比1擊敗統一獅，奪本季對戰首勝、終止對戰4連敗，也讓對手中斷2連勝。

郭俊麟因傷錯過開季，今迎來本季首場先發，表現未如教練團預期，在限定80球的用球上限內提前退場。

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第3局續投，郭俊麟遭遇亂流，面對7名打者僅送出1次三振，被敲出2支安打，包括林泓育的2分打點安打，並投出3次四壞球及1次觸身球，最終無法完成該局投球任務。

郭俊麟最終僅投2.1局、用54球退場，總計被敲3安、投出4次保送與3次三振，失掉5分皆為自責分。

值得一提的是，郭俊麟自2021年加入中職後，對戰樂天桃猿始終未能勝投，連同此役，已苦吞10連敗。

林立今天先發2棒右外野，首局就擊出滾地球為球隊帶回第一分。3局下則選到保送，延續球隊滿壘攻勢，林泓育適時安打，追加2分，張閔勛觸身球擠回1分，曾冠傑內野安打，率隊單局灌進4分。

4局下，林立再度敲安開啟攻勢，林智平、林子偉、張閔勛串連安打，單局再攻下3分擴大領先至終場。反觀獅隊，只在7局上因桃猿投手犯規跑回唯一1分。

威能帝主投6局僅被敲3安，另有3次三振，無失分，防禦率降至1.65，僅次於台鋼雄鷹後勁，拿下本季第5勝，獲選單場MVP。捕手搭擋張閔勛火力相挺，3安猛打賞，包括2支二壘長打，包辦3分打點。

▲▼ 威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

▲威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 棒球中職樂天桃猿統一獅威能帝

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