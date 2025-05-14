洪一中64歲生日感冒上陣　笑稱：贏球就是最好的慶祝

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹總教練洪一中14日迎來64歲生日，雖然近期身體微恙、北上比賽期間感冒不適，但他仍堅守場邊，笑說：「贏球就是最好的慶祝。」

台鋼雄鷹前一戰與富邦悍將交手，一度追平比分至3比3，最後仍以3比5惜敗，距離5成勝率僅一步之遙。14日繼續與悍將進行系列戰，球隊白板上寫下「拿下勝利，開心回高雄」的標語，全隊士氣未減。

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適逢洪總生日，賽前球隊安排簡單慶生活動，全隊齊唱生日快樂歌慶賀，洪總也簡單向全隊打氣，笑說：「贏球就是最好的慶祝。」

剛好與洪總同天生日的年輕捕手陳致嘉近期出賽頻繁，洪總也特別點名肯定這位年輕戰將的表現：「最近他的出賽機會比較多，希望他能好好把握機會，穩定發揮。」

洪總生日當天也曾獲球員安排驚喜慶生，去年剛好在樂天桃猿客場，林泓育率隊友端出蛋糕為他慶祝，但最終是樂天隊收下勝利。截至目前為止，洪總生涯在生日當天出賽的戰績為9戰5勝4敗。

本場對戰富邦面對左投先發，台鋼打線以右打為主軸調整，曾子祐因近況不佳被安排打第9棒。針對吳念庭在二軍開轟的狀況，洪總也回應：「目前還在等隊醫報告，屆時再看恢復狀況決定歸隊時機。」

▲台鋼雄鷹賽前為洪一中總教練慶生。（圖／台鋼雄鷹提供）