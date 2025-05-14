「南朋友」來了！布坎南與布里悍聊過中職　談與南珉貞緣分很有趣

▲▼布坎南抵台，廖任磊（下圖右）親切互動。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將14日迎來新洋投布坎南（David Buchanan），他甫下飛機便直接前往球場與一軍會合，展現強烈的投入度。布坎南透露，過去已透過魔力藍、布里悍等曾待過中職的洋將了解中華職棒，今日現場觀戰，將會讓他對聯盟有了更直接的印象。他也提到，曾與目前悍將啦啦隊成員南珉貞於韓職三星獅共事，笑稱「能再次遇見是一件有趣的事。」

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「我今天早上剛抵達台灣，還沒有太多時間適應。不過休息室裡遇到很多隊友，大家都很親切友善。」布坎南表示，抵達球場後進行了簡單的練習與身體活動。他也提到，出發來台前的週六，在美國曾對高中球隊實戰投5局保持手感。

針對接下來的訓練安排，布坎南說：「目前還沒和教練團深入討論，今天主要是跟大家打聲招呼，接下來會有更詳細的安排。」

談到對中職的印象，布坎南表示，先前透過魔力藍了解過台灣打者與裁判風格，也與布里悍聊過在中職的經驗，「這個聯盟有6支球隊，所以應該會很常對到相同對手。現在我對打者們還不熟，今天先觀察比賽、認識大家。」

對於被不少人提到與南珉貞在韓職時是舊識，布坎南笑說：「這真的很有趣，很多人都跟我說起這件事。」

悍將總教練陳金鋒則表示：「今天只是讓他簡單熱身，之後會視他的牛棚投球狀況再決定下一步。」至於外籍投手先發與後援配置是否調整，鋒總回應，「到時候再說，看他有沒有準備好。」