三盤險勝卡查諾夫　艾卡拉茲生涯9站大師賽全數闖8強締新猷

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)晉級羅馬賽8強。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

羅馬大師賽16強,西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)克服比賽中段表現起伏不定的狀態,奮戰3盤、耗時2小時29分鐘後成功以6比3、3比6、7比5驚險擊敗俄羅斯悍將卡查諾夫(Karen Khachanov);艾卡拉茲首次打進羅馬八強,也達成了生涯在ATP九站大師1000賽事中,全部晉級八強的成就。

Carlos Alcaraz has reached the quarterfinals or better of every Masters 1000 event. Another incredible achievement at 22 years old. ???????? pic.twitter.com/hHOwiBLfd2

「能夠擊敗像他這樣強大又難纏的對手,真的很棒,」艾卡拉茲賽後說道,「體能方面我確實有些掙扎,不是身體哪裡痛,就是純粹覺得累,這場比賽真的非常艱難,我得跑很多,所以我很驕傲自己為每一顆球都拼盡全力。」

「第二盤領先破發後,我可能有些失焦,他開始打得非常好,但我很高興能把那段拋在腦後,盡可能地進入第三盤的節奏,我就是奮戰到底,對此我真的很滿意,」艾卡拉茲接著表示。

艾卡拉茲今年戰績為26勝5敗,其中紅土戰績為12勝1敗,他將在8強賽對上5號種子、英國新希望德雷珀(Jack Draper),後者稍早以1比6、6比4、6比3逆轉擊敗法國好手穆鐵(Corentin Moutet);雙方交手紀錄中艾卡拉茲以3勝2敗領先,但德雷珀曾在今年三月的印地安泉賽事戰勝過艾卡拉茲。

Carlos Alcaraz and Jack Draper will face each other in the Rome Quarterfinals.



Carlos leads the head to head 3-2, but Jack won their most recent meeting earlier this year at Indian Wells.



They’ve never played on clay.



Both playing in their first Rome Quarterfinal.



Both… pic.twitter.com/byrGf2xDJX