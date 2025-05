兩盤力退阿根廷名將　球王辛納闖羅馬賽8強

▲義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)晉級羅馬大師賽8強。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

羅馬大師賽16強,地主義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)鏖戰2小時16分鐘後,成功以7比6(2)、6比3直落二擊敗阿根廷名將塞倫多洛(Francisco Cerundolo),辛納豪取個人24連勝,風光晉級8強。

「他是一位非常強硬的對手,對我來說是很大的挑戰,」辛納賽後表示,「特別是在這個階段,我還在努力適應場上的各種艱難情況,我只是試著在心理上堅持下去,打好每一分。」

「但我很開心,因為我覺得自己的水準提升了,從技術層面來說,我感覺打得更好一些,比賽條件很艱難,今天也是很漫長的一天,觀眾給了我很多支持,所以我很高興能晉級,」辛納接著說。

Jannik Sinner wins a FANTASTIC point against Cerundolo in Rome.



Excellent hitting from both.



Nice drop shot from Francisco.



Sensational feel from Jannik to drop it right over the net.



????????



pic.twitter.com/jSMAsJ3FOc