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兩盤力退阿根廷名將　球王辛納闖羅馬賽8強

▲義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）羅馬大師賽首輪直落二過關。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）晉級羅馬大師賽8強。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

羅馬大師賽16強，地主義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）鏖戰2小時16分鐘後，成功以7比6（2）、6比3直落二擊敗阿根廷名將塞倫多洛（Francisco Cerundolo），辛納豪取個人24連勝，風光晉級8強。

「他是一位非常強硬的對手，對我來說是很大的挑戰，」辛納賽後表示，「特別是在這個階段，我還在努力適應場上的各種艱難情況，我只是試著在心理上堅持下去，打好每一分。」

「但我很開心，因為我覺得自己的水準提升了，從技術層面來說，我感覺打得更好一些，比賽條件很艱難，今天也是很漫長的一天，觀眾給了我很多支持，所以我很高興能晉級，」辛納接著說。

本戰雙方在底線上展開激烈對攻，但在技術層面辛納無疑更勝一籌，辛納多次透過變化球路打亂塞倫多洛的節奏，讓他久攻不下；這場比賽共耗時2小時16分鐘，辛納多次使用切球上網的技巧展現統治力，最終在滿場地主球迷的歡呼聲下，辛納成功晉級賽會8強。

賽後辛納將自己的連勝場次推進至24場，成為本世紀以來，與沃蘭德里（Filippo Volandri）並列唯二兩次以上打進羅馬8強的義大利男子球員；而稍早由於穆塞蒂（Lorenzo Musetti）在16強中也擊敗俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev），義大利自1984年以來，首次有兩位男網球員攜手挺進羅馬8強。

「我還需要做很多事來讓身體恢復到最佳狀態，但我需要這樣的挑戰，我很高興能回到賽場，休養了三個月，每一個時刻我都感到幸運，看看接下來會發生什麼吧，順其自然，」當被問到即將進行的八強賽事的恢復準備時，辛納最後說。

關鍵字： ATP羅馬大師賽辛納

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