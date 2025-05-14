道奇王牌強勢歸隊！克蕭18日對戰天使　本季首秀生涯第18季新篇章

▲道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊傳來好消息！總教練羅伯斯（Dave Roberts）於14日（台灣時間）賽前記者會中正式宣布，開季因傷缺陣的王牌左投克蕭（Clayton Kershaw），預計將於5月18日對洛杉磯天使的比賽中回歸先發，展開生涯第18個球季。

現年37歲的克蕭去年11月接受左膝與左腳拇趾手術，自春訓以來便列入傷兵名單，直到上月中旬才展開小聯盟復健賽事，曾在新人聯盟與台灣小將柯敬賢同場出賽。根據羅伯斯表示：「大家應該都知道，克蕭今天已經抵達球場，他將在（美國時間）週六擔任先發。」

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克蕭近期於3A奧克拉荷馬市登板調整，最新一戰在5月12日主投4局用57球，被擊出2支安打、失2分，投出2次四壞與2次三振。整體在小聯盟5場出賽中累積21局，僅失6分，送出16次三振，防禦率2.57，狀況逐漸回穩。

克蕭去年因左肩傷勢延遲復出，7月才重返大聯盟，但隨即又因左腳拇趾不適再次缺陣，最終僅出賽7場，成績為2勝2敗、防禦率4.50。生涯至今累積212勝94敗、防禦率2.50，目前已累計2968次三振，僅差32K就能達成個人生涯3000K里程碑。

這位三屆賽揚獎得主、前國聯MVP將再次站上大聯盟投手丘，對道奇來說無疑是一劑強心針。 「這真的很棒，是對球隊很大的提振。」羅伯斯表示，「克蕭為了恢復健康付出很多努力，他不只是想回來登錄名單，而是想要幫助我們贏球。他很期待能再次為球隊做出貢獻。」