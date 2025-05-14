佐佐木朗希右臂不適！首次進傷兵名單　日媒提下放小聯盟選項

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊再陷投手荒？日籍強投佐佐木朗希驚傳右臂不適，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）14日（台灣時間）賽前證實，球隊正在密切觀察佐佐木的身體狀況，目前尚未確定是否影響下一場登板。最後確定佐佐木朗希進入傷兵名單，這是他挑戰大聯盟來後首次。

佐佐木朗希10日先發出戰響尾蛇，僅投4局未能完成第5局，總計61球被敲5安失5分，無緣收下本季第2勝。根據美媒觀察，自那場比賽後，尚未見他出現在場上進行傳接球，身體狀況令人憂心。

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對於佐佐木的情況，羅伯斯坦言：「他那場比賽後其實情緒上還不錯，只是對自己沒投滿預期局數感到遺憾。身體方面，他的右手臂有點不舒服，我們還在評估是否屬於正常疲勞範圍。」

此外，佐佐木近期球速下滑也引發外界關注，羅伯斯表示，可能與投球機制、控球能力、甚至登板間隔調整等多重因素有關，「目前與他持續溝通，希望幫助他找回最佳狀態。」

若依先發輪值計算，佐佐木原訂將於16日對運動家出賽，不過照慣例，他應該在13日進行牛棚練習，對此羅伯斯並未明言，只說：「牛棚部分請洽投手教練，我今天還沒跟佐佐木或教練團討論。」

佐佐木本季出賽8場，戰績1勝1敗，防禦率4.72，目前在道奇先發輪值中角色漸趨關鍵。然而球隊已有史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）雙雙進入傷兵名單。

根據日媒《中日體育》以「佐佐木朗希右肩痠痛進入傷兵名單，球隊宣布將重新考慮調整方向，可能下放小聯盟」為題報導，道奇教練團原本仿照他日本職棒時期的節奏，4月採用一週先發一次的方式，但5月起嘗試中5日輪值，沒想到卻引發體能與身體狀況問題。未來球團將重新評估佐佐木的培養方式。

報導也提到，是否讓他下放小聯盟重建體力與狀態，還是選擇在大聯盟繼續累積經驗？這將成為關鍵決策。有內部人士指出：「他的身材還偏瘦，或許更應該優先打造能撐起大聯盟強度的身體。」但總教練羅伯斯則持不同看法：「只有在對上大聯盟打者時，才能真正學到需要的東西。」



