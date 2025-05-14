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NBA衛冕軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」　下季可能也報銷

▲▼塞爾提克一哥坦圖疑似遭逢阿基里斯腱撕裂重傷 。（圖／達志影像／美聯社）

▲坦圖重傷倒地，表情痛苦，最終無法自行走下球場。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA衛冕軍塞爾提克不僅在東區準決賽遭聽牌，當家王牌坦圖（Jayson Tatum）更在第4戰末段倒地重傷，檢查結果為右腳阿基里斯腱撕裂，球團今（14）日證實他已接受修復手術，手術雖然成功，回歸時程仍是未知數，對挑戰連4年闖進分區冠軍賽的綠衫軍來說，是極大打擊。

坦圖當時正打出生涯最強一役之一，全場28投16中砍下42分，卻在比賽最後3分鐘突然倒地痛苦哀號，隨後被隊友攙扶離場，無法自行站立。賽後所有焦點轉向他的傷勢，資深中鋒霍佛德（Al Horford）直言，「我現在最擔心的就是Jayson，這對我才是最重要的。」

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自2017年以探花之姿加盟波士頓後，坦圖7季來打滿706場比賽，為聯盟同期最多。他已連3年入選年度第一隊，本季有望第4度蟬聯，成為史上僅43位達成此紀錄的球員之一。過去兩年季後賽他皆是塞爾提克得分、籃板與助攻的全隊領先者，去年率隊奪下隊史第18冠，總決賽表現全面，是綠軍奪冠大功臣。

▲▼塞爾提克一哥坦圖疑似遭逢阿基里斯腱撕裂重傷 。（圖／達志影像／美聯社）

▲坦圖重傷已動刀治療。（圖／達志影像／美聯社）

他本季季後賽火力依舊猛烈，這場42分代表作，是他生涯第5次在季後賽轟破40分，追平塞爾提克兩大名宿柏德（Larry Bird）與哈弗里切克（John Havlicek），並列隊史最多紀錄。

根據ESPN統計，坦圖在27歲前季後賽累積得分僅次於天王詹姆斯（LeBron James），同時也是東京與巴黎奧運美國隊奪金主力，如今他不僅本季提前報銷，下季能否復出也還未明朗。

關鍵字： 籃球NBA波士頓塞爾提克Jayson Tatum

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