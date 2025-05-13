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李東洺6.1局好投曝強壓魔鷹關鍵　喊話球迷：成為我們的後盾！

▲范國宸。（圖／富邦悍將提供）

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將13日主場迎戰台鋼雄鷹，成功中止近期6連敗，先發投手李東洺的穩定表現功不可沒，雖然無關勝敗，仍獲選單場MVP。

李東洺前5局有效壓制雄鷹打線，僅在3局上單局被擊出兩支安打失1分。第7局上1出局後連續投出兩次保送退場。他坦言：「我知道自己到了第6局後容易出現保送，可能是太想積極對決打者，反而養成不該有的壞習慣。」

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此役李東洺主投6.1局，用了108球，被敲3安，投出3保送並送出7次三振，這場也是他生涯用球數第二多的比賽，僅次於本季4月22日對味全時的109球。

談到整體投球內容，他說：「這場有發揮出自己一直以來的優勢，把變化球壓在好球帶裡，有做到。希望我投球時能帶動隊友士氣，像前兩局幾次三振就有拉起來，先發就是要做到這件事。」

李東洺表示，隨著先發累積經驗增多，目前也多擔任該週系列戰的首戰投手，作息與準備漸漸上軌道，「不管變化球或直球，控制狀況都有明顯進步。」

此外，他也歸功於與捕手的情蒐合作，「我和捕手一起做了很多準備工作，幫助我掌握比賽節奏。不論是哪位捕手，都有自己的配球模式，他們會問我怎麼丟；我是屬於有點大投手的感覺，我會想控制比賽，大部分比賽都有做到這點，除非捕手對特定打者有研究，才會順他們的方式投球。我在控制比賽時，節奏較順，捕手也懂我在想什麼。」

此戰最大挑戰之一是台鋼主炮魔鷹，近期4戰轟出8發全壘打，但李東洺3次對決成功封鎖，包含1次三振。他表示：「他們打線狀況真的很好，像柏融、魔鷹這些打者，我會做功課找他們弱點，掌握後再改變攻勢。」

其中第4局飆出三振的那一打席，他也透露：「我當時有稍微改變節奏，放慢或加快，這其實一直是我的習慣。」

面對連敗帶來的氣氛，李東洺坦言：「最近真的打得不好。很多球迷也語重心長，雖然我不太常看這些訊息，但比賽時，不管是連敗、輸得難看，甚至連勝的時候，球迷都在德華，會成為我們的後盾，不會讓我們感到孤單。」

對於董事長蔡明忠賽前親自關心、鼓勵球隊，李東洺也說：「他很關心我們，確實有被安慰到。」

關鍵字： 棒球富邦悍將李東洺台鋼雄鷹MVP

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