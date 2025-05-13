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李凱威雙長打突破羅戈！奪MVP歸功鋼龍：他把對方攻勢壓制住

▲▼ 李凱威 。（圖／味全龍提供）

▲李凱威 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍內野手李凱威今對戰中信兄弟的比賽中展現穩定火力，全場3安猛打賞、貢獻4分打點，是球隊9比3大勝的重要功臣，獲選單場MVP。不過賽後他卻謙虛表示，「我以為今天MVP會頒給投手，因為大家打得都很好。」

李凱威在首局便敲出一支關鍵二壘安打，幫助球隊先馳得點。他表示，因為張政禹先擊出安打，目標就是推進隊友，「教練沒有特別設定戰術，就是要積極攻擊。其實對方的球不好打，尤其落後時更難掌握，就積極攻擊第一球。」

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此戰擊出3支安打、包含2支長打，李凱威認為擊球都還不錯，也要多虧近幾天有充分休息，「剛好之前延賽、又遇到禮拜一（休兵），讓我可以再重新調整狀態。」

7局下，李凱威執行短打戰術，他透露，當時是教練安排的戰術，「算是出其不意的戰術，能幫助球隊都是好事，只是我自己沒處理好，有點可惜。」

事實上，李凱威對戰中信兄弟打擊率破3成，是各隊最好，他直呼並沒注意到，應該是剛好，或許是最近打擊狀況慢慢起來，剛好碰上兄弟。

此外，李凱威過去對兄弟先發投手羅戈的表現並不理想，賽前累積18打數僅敲3安、吞下4次三振。不過本場比賽，他從羅戈手中擊出2支長打，成功突破心魔。

「我之前真的常被他三振，一直在想要怎麼突破。他的球真的很犀利不好掌握，今天是有對到幾顆失投球，剛好把握住了。」李凱威說。

此戰包辦4分打點追平個人單場新高，李凱威拿下MVP，賽後將功勞歸給先發投手鋼龍，「主要還是鋼龍把對方的攻勢壓制住，我只是剛好在得點圈有把握到機會。」

關鍵字： 味全龍李凱威MVP比賽打擊

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