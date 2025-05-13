運動雲

>

富邦大董親勉奏效！悍將5比3擊敗雄鷹　中止主場7連敗

▲高國麟。（圖／富邦悍將提供）

▲高國麟。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將13日主場迎戰台鋼雄鷹，賽前富邦大董蔡明忠親自勉勵喊話，悍將以5比3獲勝，中止近期6連敗、主場7連敗。

台鋼3局上發動攻勢，葉保弟率先安打，陳致嘉執行短打也攻佔上壘，胡冠俞適時安打，先馳得點。悍將先發投手李東洺中斷本季對台鋼連12局無失分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

悍將3局下反攻豊暐選到保送，林澤彬執行短打，艾速特飛撲失敗，讓悍將攻佔一、二壘，王正棠擊出滾地靠野手選擇上壘，李宗賢掃出安打追平比數，申皓瑋高飛犧牲打以2比1超前。

高國麟6局下轟出左外野大號全壘打，擴大至3比1。悍將先發投手李東洺投到7局上，留下1出局一、二壘有跑者，李吳永勤解決1人後馬上換投，富藍戈登板投出暴投，又保送代打的張肇元，紀慶然適時安打送回2分，扳平比數形成3比3，富藍戈本季第3次救援失敗。不過他8局上回穩，穩住戰局。

范國宸8局上率先掃出二壘安打，董子恩執行短打，台鋼投手發生傳球失誤，范國宸衝回超前分，林澤彬高飛犧牲打追加保險分，擴大至5比3。曾峻岳9局上登板，乾淨俐落解決3名打者，在4月22日之後，終於再迎接主場燈光秀與最後勝利。

悍將先發李東洺主投6.1局，用了108球，被敲3安打，有3保送，奪7次三振，局數創生涯最多，用球數為生涯第二多，僅次於本季4月22日對味全投109球。台鋼先發艾速特主投6局，用114球破生涯單場最多用球數，被敲5安打，包含1轟，奪8次三振，失3分，兩人都無關勝敗。

關鍵字： 棒球富邦悍將台鋼雄鷹逆轉全壘打

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

悍將主場7連敗！富邦大董蔡明忠現身鼓勵　賽前半小時閉門會議

悍將主場7連敗！富邦大董蔡明忠現身鼓勵　賽前半小時閉門會議

日媒預測古林睿煬參戰2026經典賽　井端弘和：台灣會變更強

日媒預測古林睿煬參戰2026經典賽　井端弘和：台灣會變更強

獨行俠1.8%機率爆冷抽中狀元籤　杜克天才有望聯手AD拚冠

獨行俠1.8%機率爆冷抽中狀元籤　杜克天才有望聯手AD拚冠

快訊／勇士崩盤危機！　艾德華茲狂轟30分率灰狼G4聽牌

快訊／勇士崩盤危機！　艾德華茲狂轟30分率灰狼G4聽牌

湖人2度助攻對手獲狀元？詹皇「笑哭」回應　獨行俠超強先發曝

湖人2度助攻對手獲狀元？詹皇「笑哭」回應　獨行俠超強先發曝

勇士危險了！柯瑞曝G5生死戰回歸機率　「我想當超人也辦不到」

勇士危險了！柯瑞曝G5生死戰回歸機率　「我想當超人也辦不到」

快訊／尼克逆轉3比1聽牌　衛冕軍王牌坦圖轟42分卻重傷坐輪椅

快訊／尼克逆轉3比1聽牌　衛冕軍王牌坦圖轟42分卻重傷坐輪椅

道奇補強！與藍鳥金錢交易換來25歲外野手貝羅亞

道奇補強！與藍鳥金錢交易換來25歲外野手貝羅亞

郭泰源讚古林控球更穩　聊到自身神獸紀錄秒回：哇賽！廉價勞工

郭泰源讚古林控球更穩　聊到自身神獸紀錄秒回：哇賽！廉價勞工

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

熱門新聞

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

悍將主場7連敗！富邦大董蔡明忠現身鼓勵　賽前半小時閉門會議

日媒預測古林睿煬參戰2026經典賽　井端弘和：台灣會變更強

獨行俠1.8%機率爆冷抽中狀元籤　杜克天才有望聯手AD拚冠

快訊／勇士崩盤危機！　艾德華茲狂轟30分率灰狼G4聽牌

湖人2度助攻對手獲狀元？詹皇「笑哭」回應　獨行俠超強先發曝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1霖霖私密照外流　球星林庭謙聲明自清

2悍將連敗富邦大董現身鼓勵

3古林參戰　井端弘和：台灣會變更強

4獨行俠1.8%機率爆冷抽中狀元籤

5勇士崩盤　蟻人轟30分灰狼G4聽牌

最新新聞

1萌神柯瑞倒下　柯爾：全隊投籃變困難

2李東洺曝強壓火燙魔鷹關鍵

3鋼龍主場回穩奪勝　明「榮譽假」

4柯爾喊話　巴特勒G5將做好準備

5悍將止敗贏回信心　鋒總：大董鼓勵

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

「金孫」古林睿煬旅日不捨　 阿嬤曝祖孫日常：我叫他歐里桑

【莎呦娜拉～】 #籃籃 義氣球場探班好友 #李多慧 ！

【太難聞啦～】南珉貞見粉絲手拿香菜餅乾　湊近聞一下秒乾嘔逃跑XD

投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　 假日南下變寵妻魔人

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366