富邦大董親勉奏效！悍將5比3擊敗雄鷹　中止主場7連敗

▲高國麟。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將13日主場迎戰台鋼雄鷹，賽前富邦大董蔡明忠親自勉勵喊話，悍將以5比3獲勝，中止近期6連敗、主場7連敗。

台鋼3局上發動攻勢，葉保弟率先安打，陳致嘉執行短打也攻佔上壘，胡冠俞適時安打，先馳得點。悍將先發投手李東洺中斷本季對台鋼連12局無失分。

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悍將3局下反攻豊暐選到保送，林澤彬執行短打，艾速特飛撲失敗，讓悍將攻佔一、二壘，王正棠擊出滾地靠野手選擇上壘，李宗賢掃出安打追平比數，申皓瑋高飛犧牲打以2比1超前。

高國麟6局下轟出左外野大號全壘打，擴大至3比1。悍將先發投手李東洺投到7局上，留下1出局一、二壘有跑者，李吳永勤解決1人後馬上換投，富藍戈登板投出暴投，又保送代打的張肇元，紀慶然適時安打送回2分，扳平比數形成3比3，富藍戈本季第3次救援失敗。不過他8局上回穩，穩住戰局。

范國宸8局上率先掃出二壘安打，董子恩執行短打，台鋼投手發生傳球失誤，范國宸衝回超前分，林澤彬高飛犧牲打追加保險分，擴大至5比3。曾峻岳9局上登板，乾淨俐落解決3名打者，在4月22日之後，終於再迎接主場燈光秀與最後勝利。

悍將先發李東洺主投6.1局，用了108球，被敲3安打，有3保送，奪7次三振，局數創生涯最多，用球數為生涯第二多，僅次於本季4月22日對味全投109球。台鋼先發艾速特主投6局，用114球破生涯單場最多用球數，被敲5安打，包含1轟，奪8次三振，失3分，兩人都無關勝敗。