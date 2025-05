里夫斯被點名「肯定被湖人交易」　賭盤看好尼克等3隊成新東家

The Knicks are among the favorites the land Austin Reaves this summer if he’s traded ???? pic.twitter.com/QlJQbx6kyO

記者游郁香/綜合報導

從落選新秀躍升為先發主力,「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)在湖人打出身價,但他在洛城的旅程恐走向終點。知名球評西蒙斯(Bill Simmons)近日爆料,湖人今夏「一定」會交易里夫斯,博彩公司《Bovada》最新賠率顯示,尼克、熱火和快艇成為最有可能網羅他的球隊。

里夫斯最快明年休賽季能與湖人簽下一份4年8290萬美元的延長合約,年薪約2080萬美元。但以他目前的表現,這價格明顯偏低。若他選擇不提前續約,2026年進入自由市場,有望爭取年薪達4250萬美元的頂薪。

▲里夫斯今夏恐被湖人交易。(圖/達志影像/美聯社)

對湖人管理層而言,這將是一場理性與情感的拉鋸戰。儘管里夫斯已證明自己是「聯盟最佳第3得分點」之一,本季場均繳出20.2分、5.8助攻與4.5籃板,命中率達46%,但在球隊著眼「禁區高度、防守硬度與側翼深度」的補強目標下,他的角色與薪資結構可能不再適配。

▲里夫斯本季場均繳出20.2分,卻在季後賽失常。(圖/達志影像/美聯社)

西蒙斯直言,「當里夫斯在今年夏天被交易,而且他一定會被交易時,湖人換回來的東西會讓人覺得,當初獨行俠沒搶下他,是個更大的錯誤。」

雖然里夫斯本季例行賽表現亮眼,但在季後賽對上灰狼的5戰卻明顯失常,場均僅16.2分、5.4籃板與3.6助攻,命中率下滑至41%,三分命中率更跌到31%。他在賽季告終後承諾,「我保證休賽季我會再回去苦練,下季會更好。」

The Knicks, Heat, and Clippers are among the favorites to land Austin Reaves, per @BovadaOfficial



New York Knicks +400

Miami Heat +400

Los Angeles Clippers +400

Milwaukee Bucks +500

Golden State Warriors +500

Boston Celtics +600

OKC Thunder +1000

Toronto Raptors +1200

Atlanta… https://t.co/8AhaTfu09Q pic.twitter.com/WRaBcIl6VD