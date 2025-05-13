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里夫斯被點名「肯定被湖人交易」　賭盤看好尼克等3隊成新東家

記者游郁香／綜合報導

從落選新秀躍升為先發主力，「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）在湖人打出身價，但他在洛城的旅程恐走向終點。知名球評西蒙斯（Bill Simmons）近日爆料，湖人今夏「一定」會交易里夫斯，博彩公司《Bovada》最新賠率顯示，尼克、熱火和快艇成為最有可能網羅他的球隊。

里夫斯最快明年休賽季能與湖人簽下一份4年8290萬美元的延長合約，年薪約2080萬美元。但以他目前的表現，這價格明顯偏低。若他選擇不提前續約，2026年進入自由市場，有望爭取年薪達4250萬美元的頂薪。

▲▼湖人主帥瑞迪克、詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

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▲里夫斯今夏恐被湖人交易。（圖／達志影像／美聯社）

對湖人管理層而言，這將是一場理性與情感的拉鋸戰。儘管里夫斯已證明自己是「聯盟最佳第3得分點」之一，本季場均繳出20.2分、5.8助攻與4.5籃板，命中率達46%，但在球隊著眼「禁區高度、防守硬度與側翼深度」的補強目標下，他的角色與薪資結構可能不再適配。

▲▼湖人詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲里夫斯本季場均繳出20.2分，卻在季後賽失常。（圖／達志影像／美聯社）

西蒙斯直言，「當里夫斯在今年夏天被交易，而且他一定會被交易時，湖人換回來的東西會讓人覺得，當初獨行俠沒搶下他，是個更大的錯誤。」

雖然里夫斯本季例行賽表現亮眼，但在季後賽對上灰狼的5戰卻明顯失常，場均僅16.2分、5.4籃板與3.6助攻，命中率下滑至41%，三分命中率更跌到31%。他在賽季告終後承諾，「我保證休賽季我會再回去苦練，下季會更好。」

不過里夫斯下季是否仍會在湖人陣中，如今成了問號。《Bovada》最新交易賠率顯示，尼克、熱火與快艇並列為他最可能的新東家，3隊賠率皆為+400；緊追在後的包括公鹿與勇士（+500）及塞爾提克（+600） 。

然而，尼克是否真的會動手還未可知。主帥席波杜（Tom Thibodeau）正率隊征戰東區準決賽，目前取得3比1聽牌，很有機會打進睽違24年的分區冠軍賽，甚至闖進總冠軍賽，若是一路晉級，他們極可能選擇維持現有核心陣容。

▲▼湖人詹姆斯、里夫斯；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大 。（圖／達志影像／美聯社）

▲里夫斯的湖人生涯將告終？（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Austin Reaves紐約尼克交易傳聞

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