運動雲

>

兆豐銀行攜手迷你棒協啟動千校捐贈計畫　忠孝國小接棒首發

▲▼忠孝國小體驗迷你棒球合影。（圖／兆豐銀行提供）

▲▼忠孝國小體驗迷你棒球合影。（圖／中華迷你棒球協會提供）

▲▼忠孝國小體驗迷你棒球合影。（圖／兆豐銀行提供）

記者楊舒帆／綜合報導

兆豐銀行推動的「夢寐以球　豐盛童年」迷你棒球公益捐贈計畫於5月13日正式啟動，首站選定台北市忠孝國小。兆豐銀行董事長董瑞斌親自出席捐贈儀式，將全套迷你棒球球具交付忠孝國小校長李亦欣，期望這所市中心小學能培育出棒球新秀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

捐贈活動吸引眾多重量級嘉賓到場，包括教育部部長鄭英耀、WBSC世界棒壘球總會發展委員代表戴建帆、台北市教育局督學張寶莉，以及立法委員陳瑩、莊瑞雄。中華迷你棒球協會理事長張哲欽也親臨現場支持。此外，忠孝國小的傑出校友——擊劍國手陳秉濬與桌球國手陳芷研——特別回母校參與活動，為學弟妹加油打氣。

兆豐銀行近年來致力於推廣棒球運動，去年12月10日曾在教育部部長鄭英耀的見證下舉行「夢寐以球　豐盛童年」記者會，宣布未來兩年內將捐贈迷你棒球球具給全台1300所小學，讓更多孩子有機會接觸棒球，為台灣棒球運動向下扎根。

鄭英耀部長在捐贈儀式上感謝兆豐銀行的支持，並表示希望這項公益計畫能從市區逐步推展至偏鄉，讓更多小朋友享受棒球的樂趣。董瑞斌董事長則強調，忠孝國小位於兆豐集團旗下銀行與證券大樓之間，象徵「敦親睦鄰」的精神，未來將持續推動計畫，讓偏鄉孩子也能擁有豐盛的童年。

來自台東的立委陳瑩感謝兆豐銀行的善舉，並表示：「一顆球可以改變比賽結果，一顆愛心可以改變未來。」立委莊瑞雄則幽默地說：「給小朋友一支球棒，他們會回敬你一支人生的全壘打。」兩人以溫暖言語呼應活動主題，場面感人。

忠孝國小校長李亦欣在致詞中感謝兆豐銀行與中華迷你棒球協會的支持，並表示：「忠孝國小始終堅信教育的核心在於啟發孩子的潛能，點燃他們心中追求卓越的火苗。今天的活動是為孩子們播種夢想的重要時刻。」

忠孝國小位於台北市中正區，校方長期重視體育教育。此次出席活動的兩位傑出校友，擊劍國手陳秉濬目前就讀中正高中，曾多次在亞洲青年擊劍錦標賽奪金；桌球國手陳芷研則是南門國中學生，國小時已連續三年入選少年桌球國手。

中華迷你棒球協會理事長張哲欽表示，目前台灣已有超過300支迷你棒球隊，600名教練共同參與。未來兩年，協會將全力協助兆豐銀行完成捐贈計畫，並希望透過每年春、秋兩季的兆豐迷你棒球大賽，吸引更多球隊共襄盛舉，為台灣棒球注入新活力。

關鍵字： 捐贈迷你棒球兆豐銀行忠孝國小棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

悍將主場7連敗！富邦大董蔡明忠現身鼓勵　賽前半小時閉門會議

悍將主場7連敗！富邦大董蔡明忠現身鼓勵　賽前半小時閉門會議

獨行俠1.8%機率爆冷抽中狀元籤　杜克天才有望聯手AD拚冠

獨行俠1.8%機率爆冷抽中狀元籤　杜克天才有望聯手AD拚冠

日媒預測古林睿煬參戰2026經典賽　井端弘和：台灣會變更強

日媒預測古林睿煬參戰2026經典賽　井端弘和：台灣會變更強

快訊／勇士崩盤危機！　艾德華茲狂轟30分率灰狼G4聽牌

快訊／勇士崩盤危機！　艾德華茲狂轟30分率灰狼G4聽牌

湖人2度助攻對手獲狀元？詹皇「笑哭」回應　獨行俠超強先發曝

湖人2度助攻對手獲狀元？詹皇「笑哭」回應　獨行俠超強先發曝

快訊／尼克逆轉3比1聽牌　衛冕軍王牌坦圖轟42分卻重傷坐輪椅

快訊／尼克逆轉3比1聽牌　衛冕軍王牌坦圖轟42分卻重傷坐輪椅

勇士危險了！柯瑞曝G5生死戰回歸機率　「我想當超人也辦不到」

勇士危險了！柯瑞曝G5生死戰回歸機率　「我想當超人也辦不到」

道奇補強！與藍鳥金錢交易換來25歲外野手貝羅亞

道奇補強！與藍鳥金錢交易換來25歲外野手貝羅亞

蔡其昌點名鼓勵悍將雙將：聽得懂的就懂！不能只在贏球時愛他們

蔡其昌點名鼓勵悍將雙將：聽得懂的就懂！不能只在贏球時愛他們

考題出現「捅屁眼、精液豆漿」　金門績優師請假了！

熱門新聞

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

悍將主場7連敗！富邦大董蔡明忠現身鼓勵　賽前半小時閉門會議

獨行俠1.8%機率爆冷抽中狀元籤　杜克天才有望聯手AD拚冠

日媒預測古林睿煬參戰2026經典賽　井端弘和：台灣會變更強

快訊／勇士崩盤危機！　艾德華茲狂轟30分率灰狼G4聽牌

湖人2度助攻對手獲狀元？詹皇「笑哭」回應　獨行俠超強先發曝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1霖霖私密照外流　球星林庭謙聲明自清

2悍將連敗富邦大董現身鼓勵

3獨行俠1.8%機率爆冷抽中狀元籤

4古林參戰　井端弘和：台灣會變更強

5勇士崩盤　蟻人轟30分灰狼G4聽牌

最新新聞

1吉力吉撈．鞏冠7局炸滿貫砲！

2吉力吉撈當理事長　葉總讚超適合

3兆豐銀行攜手迷你棒協啟動千校捐贈計畫

4王苡丞開轟富邦二軍火力全開力克統一

5日本天皇盃冠軍　確定參戰東超聯賽

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

「金孫」古林睿煬旅日不捨　 阿嬤曝祖孫日常：我叫他歐里桑

【莎呦娜拉～】 #籃籃 義氣球場探班好友 #李多慧 ！

【太難聞啦～】南珉貞見粉絲手拿香菜餅乾　湊近聞一下秒乾嘔逃跑XD

投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　 假日南下變寵妻魔人

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366