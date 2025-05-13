兆豐銀行攜手迷你棒協啟動千校捐贈計畫　忠孝國小接棒首發

▲▼忠孝國小體驗迷你棒球合影。（圖／中華迷你棒球協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

兆豐銀行推動的「夢寐以球 豐盛童年」迷你棒球公益捐贈計畫於5月13日正式啟動，首站選定台北市忠孝國小。兆豐銀行董事長董瑞斌親自出席捐贈儀式，將全套迷你棒球球具交付忠孝國小校長李亦欣，期望這所市中心小學能培育出棒球新秀。

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捐贈活動吸引眾多重量級嘉賓到場，包括教育部部長鄭英耀、WBSC世界棒壘球總會發展委員代表戴建帆、台北市教育局督學張寶莉，以及立法委員陳瑩、莊瑞雄。中華迷你棒球協會理事長張哲欽也親臨現場支持。此外，忠孝國小的傑出校友——擊劍國手陳秉濬與桌球國手陳芷研——特別回母校參與活動，為學弟妹加油打氣。

兆豐銀行近年來致力於推廣棒球運動，去年12月10日曾在教育部部長鄭英耀的見證下舉行「夢寐以球 豐盛童年」記者會，宣布未來兩年內將捐贈迷你棒球球具給全台1300所小學，讓更多孩子有機會接觸棒球，為台灣棒球運動向下扎根。

鄭英耀部長在捐贈儀式上感謝兆豐銀行的支持，並表示希望這項公益計畫能從市區逐步推展至偏鄉，讓更多小朋友享受棒球的樂趣。董瑞斌董事長則強調，忠孝國小位於兆豐集團旗下銀行與證券大樓之間，象徵「敦親睦鄰」的精神，未來將持續推動計畫，讓偏鄉孩子也能擁有豐盛的童年。

來自台東的立委陳瑩感謝兆豐銀行的善舉，並表示：「一顆球可以改變比賽結果，一顆愛心可以改變未來。」立委莊瑞雄則幽默地說：「給小朋友一支球棒，他們會回敬你一支人生的全壘打。」兩人以溫暖言語呼應活動主題，場面感人。

忠孝國小校長李亦欣在致詞中感謝兆豐銀行與中華迷你棒球協會的支持，並表示：「忠孝國小始終堅信教育的核心在於啟發孩子的潛能，點燃他們心中追求卓越的火苗。今天的活動是為孩子們播種夢想的重要時刻。」

忠孝國小位於台北市中正區，校方長期重視體育教育。此次出席活動的兩位傑出校友，擊劍國手陳秉濬目前就讀中正高中，曾多次在亞洲青年擊劍錦標賽奪金；桌球國手陳芷研則是南門國中學生，國小時已連續三年入選少年桌球國手。

中華迷你棒球協會理事長張哲欽表示，目前台灣已有超過300支迷你棒球隊，600名教練共同參與。未來兩年，協會將全力協助兆豐銀行完成捐贈計畫，並希望透過每年春、秋兩季的兆豐迷你棒球大賽，吸引更多球隊共襄盛舉，為台灣棒球注入新活力。