林詩翔救援飆第一！橫田久則分析關鍵兩武器　後勁4連勝下放輪休

▲台鋼雄鷹投手林詩翔。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹23歲終結者林詩翔本季表現亮眼，目前以8次救援成功並列聯盟榜首。投手教練橫田久則細緻解析他的變化球威力，同時強調，「唯有經歷失敗，才能真正成長。」

林詩翔本季已出賽15場，表現穩定，是台鋼雄鷹勝利方程式中不可或缺的一員。橫田久則指出：「去年開始讓他培養兩種球路，一種是用來搶好球數，一種是能讓打者揮棒落空的球種。」

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以滑球為例，橫田久則透露：「他原本的滑球變化幅度較小，以他的條件來說，若只投直球會被打者鎖定。因此特別強化滑球的訓練，這樣直球較不容易被看穿，他能順利投出來就是好事。」

變速球也是林詩翔的重要武器，橫田進一步分析：「他的變速球無論是握法或變化幅度都與眾不同。在球速達到約145公里的前提下，這顆球能有效讓打者揮空，效果相當不錯。」

另一方面，後勁連續兩年穩坐台鋼雄鷹先發輪值，本季6場出賽已取得4連勝未嚐敗績。橫田久則表示：「我也很好奇他如何維持這麼穩定的狀態。他是一位能掌握比賽節奏的投手，非常清楚自己的優勢，並善加運用，幾乎沒有出錯的時候，這大概就是理由。」

值得一提的是，後勁在4連勝後被調往二軍，改由艾速特於13日回到一軍擔任先發。對此，橫田說明：「這只是單純的洋將輪替安排，再加上後勁年紀稍長，也剛好讓他趁機恢復體力與狀態。」