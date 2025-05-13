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「我從你身上學的！」蟻人轟30分嗆聲場邊柯瑞　有望連斬4天王

記者游郁香／綜合報導

灰狼當家球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）G4在勇士主場狂砍30分，率隊以117比110聽牌，他此戰曾與因傷只能枯坐場邊的灣區天王柯瑞（Stephen Curry）互動，「咖哩大神」開玩笑跟他說，「那球不會進」，他則回應，「我永遠不會停手，我是從你那學來的！」

柯瑞因為左腿筋1級拉傷，連3場西區準決賽缺陣，只能眼睜睜看著勇士陷入1比3落後，去年夏天曾與他一起出戰巴黎奧運的新生代巨星「蟻人」艾德華茲坦言，「相信我，我真的很希望能和他交手，無論輸贏。」

雖然無緣正面對決，艾德華茲還是在柯瑞面前大秀火力，G4全場21投11中、三分11投6中，攻下30分，另有5助攻與4籃板。他第3節單節獨攬16分，直接將比數從落後2分拉開成領先20分，徹底改寫戰局。

▲▼灰狼「蟻人」艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼「蟻人」艾德華茲G4在柯瑞面前砍下30分，率隊聽牌。（圖／達志影像／美聯社）

上半場尾聲，艾德華茲在外線拔起命中一記30呎超遠三分，幫助灰狼將落後縮小到2分，大大提振灰狼士氣。這球也被勇士核心悍將格林（Draymond Green）視為G4的轉折點之一，「他是唯一的那個。他增加出手量後，能投成這樣，代表他真的下了功夫。這讓他變得非常難防，我們也得做得更好。」

▲▼勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞受傷，只能在場邊觀戰（圖／達志影像／美聯社）

艾德華茲第3節又連續砍進高難度三分，讓勇士主場成了一片死寂的「圖書館」。聽到灣區球迷的嘆息聲，「蟻人」微笑回應，這是一種純粹的滿足感，「絕對是最棒的那種。」

他也透露在場邊與柯瑞的有趣互動，「我投丟一球之後，他（柯瑞）就說，『你那球不會進啦，你空檔太大了。』我就回他，『我永遠不會停止出手，我是今夏跟你學的。』對啊，老兄，他真的是最強的，有史以來最偉大的射手。」

灰狼此役贏球後在系列賽取得3比1聽牌優勢，艾德華茲繼去年季後賽淘汰杜蘭特（Kevin Durant）、約基奇（Nikola Jokic）後，今年再將詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）送出局，如今這串名單可能會再加上柯瑞的名字，完成連斬4大超級巨星（杜蘭特、約基奇、詹姆斯、柯瑞）的壯舉。

▲▼灰狼「蟻人」艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼贏球後取得3比1聽牌，艾德華茲「終結天王巨星」劇本名單上可能加上柯瑞的名字。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA明尼蘇達灰狼Anthony Edwards金州勇士Stephen Curry

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