鄭浩均快回來了？平野強調沒時間表：健康比勝利重要





▲中信兄弟投手鄭浩均。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟「美美」鄭浩均持續在二軍復健調整，何時能夠歸隊？總教練平野惠一強調，沒有具體的時間表，「主要還是希望美美能百分百準備好再回來。」

鄭浩均在前年接受韌帶置換手術，今年在二軍復出實戰調整，9日在二軍第4場出賽，對樂天桃猿投5局僅用66球、44球好球，被敲4支安打，另有1次觸身球、4次三振，失掉2分責失，球速最快154公里為今年最速。

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平野惠一表示，鄭浩均有一套復健計畫，具體歸隊時間，要觀察他到達什麼程度，「我們很慎重看這個計畫，基本上是交給二軍教練團。」

他透露，其實春訓時看到鄭浩均的投球進度時，就覺得比預期還快，「當然這個進度代表好，還是不好，我沒有辦法評論，考量到他是動了TJ手術，我們希望可以更慎重地保護他，不要再發生類似的狀況。」

有機會在上半季看到鄭浩均歸隊嗎？平野直言，「現在真的無法給一個明確答案，特別是講到美美，每次有人問，我都是強調同樣一件事，比起團隊勝利，我更在意選手的生涯。」

平野表示，不想要為戰績，而急於拉選手上一軍，「選手的生涯對我來說永遠都是最優先考量的一部分，我們會等美美百分百準備好，再讓他回到一軍。」