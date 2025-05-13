李致霖隨隊練兵向伍鐸討教伸卡　靦腆笑談：還不敢問若熙學長

▲李致霖 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍今在主場迎戰中信兄弟，李致霖隨隊一軍，把握機會向外籍投手伍鐸討教伸卡球，期待增加更多球種，為自己增添上一軍利器。事實上，他最想詢問的是「龍之子」徐若熙，只是仍未等到機會。

年僅19歲的李致霖則是去年第2指名，本季在二軍球速最快來到151公里。今年春訓因側腹肌輕微拉傷影響到實戰調整，不過近期已在二軍正常出賽。

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李致霖透露，上周五就開始隨隊一軍，有很大的收穫，包括看到一軍投手如何處理打者，以及面對危機的解決能力。

他進一步指出，以伍鐸為例，「他不會只想要三振，而是專注讓打者打不好。」相較之下，自己過去較依賴球速來解決打者，未來希望能多向伍鐸學習，也把握這次機會向他請教伸卡球的投法。

李致霖透露，自己武器球正是直球，進到中職後也飆出生涯最速151公里，均速同樣有所提升。這次上一軍，也特別微調修正動作。

葉總指出，原則上會讓他一周固定先發一場，不過今年上一軍應該是沒機會。對此，李致霖直言，今年目標也正是放在二軍完整出賽，「自己去年剛加入職棒，還沒歷經完整球季，還是先把二軍賽季投完。」

跟著一軍練球，個性較為害羞的李致霖，很感謝學長吳俊杰主動帶他介紹訓練、作息等。除了伍鐸，他尚未主動向其他學長開口，包括最想討教投球的徐若熙。

至於為何敢開口問伍鐸？是因為有翻譯協助嗎？李致霖靦腆一笑，點了點頭，引來一陣笑聲。現場記者們也紛紛鼓勵他，「勇敢開口問吧，若熙人很好！」