勇士危險了！柯瑞曝G5生死戰回歸機率　「我想當超人也辦不到」

▲柯瑞並沒有預期能打G,坦言「就算我想當超人,我也辦不到」。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士在西區準決賽1比3遭灰狼聽牌,G5將面臨「背水一戰」,外界高度關注灣區天王柯瑞(Stephen Curry)是否會提前復出,對此他告訴《Andscape》,「就算我想當超人,我也辦不到。」他坦言並沒有預期自己能在G5回歸,在下一次醫療評估前,都無法確定腿筋的實際恢復狀況。

柯瑞是在7日G1上半場對灰狼時拉傷左腿筋,經MRI檢查為1級拉傷,勇士隨後宣布他將在1周後重新評估傷勢。《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)在G3賽前曾披露,勇士將G6視為柯瑞最早可能回歸的時間點,該場比賽預計5月18日舉行。

但勇士在少了體系核心柯瑞後一勝難求,今(13)日又以110比117落敗,系列賽1勝3敗遭聽牌。「咖哩大神」會不會提前在G5生死戰復出,受到各界矚目,不過主帥柯爾(Steve Kerr)對此並未正面回應,在被問到「若柯瑞表示自己準備好了,醫療團隊是否會讓他上場」時,柯爾轉頭看向球隊公關人員,笑說,「我們什麼時候會更新他的狀況?周三(當地時間)會有更新。」

“If he’s in the place where he can play, I’m sure he will. But we don’t need Superman — gotta play the long game. There’s no pressure.”



Draymond Green on a possible Steph Curry return in Minnesota. pic.twitter.com/0ZGg9ccm6m