勇士危險了！柯瑞曝G5生死戰回歸機率　「我想當超人也辦不到」

▲柯瑞並沒有預期能打G，坦言「就算我想當超人，我也辦不到」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士在西區準決賽1比3遭灰狼聽牌，G5將面臨「背水一戰」，外界高度關注灣區天王柯瑞（Stephen Curry）是否會提前復出，對此他告訴《Andscape》，「就算我想當超人，我也辦不到。」他坦言並沒有預期自己能在G5回歸，在下一次醫療評估前，都無法確定腿筋的實際恢復狀況。

柯瑞是在7日G1上半場對灰狼時拉傷左腿筋，經MRI檢查為1級拉傷，勇士隨後宣布他將在1周後重新評估傷勢。《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）在G3賽前曾披露，勇士將G6視為柯瑞最早可能回歸的時間點，該場比賽預計5月18日舉行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但勇士在少了體系核心柯瑞後一勝難求，今（13）日又以110比117落敗，系列賽1勝3敗遭聽牌。「咖哩大神」會不會提前在G5生死戰復出，受到各界矚目，不過主帥柯爾（Steve Kerr）對此並未正面回應，在被問到「若柯瑞表示自己準備好了，醫療團隊是否會讓他上場」時，柯爾轉頭看向球隊公關人員，笑說，「我們什麼時候會更新他的狀況？周三（當地時間）會有更新。」

“If he’s in the place where he can play, I’m sure he will. But we don’t need Superman — gotta play the long game. There’s no pressure.”



Draymond Green on a possible Steph Curry return in Minnesota. pic.twitter.com/0ZGg9ccm6m — 95.7 The Game (@957thegame) May 13, 2025

老戰友格林（Draymond Green）則透露，柯瑞這段期間持續訓練，力拚在球季終結前重返戰場，「他每天都拚命訓練，每天在訓練場裡待上8、9個小時，盡他所能為復出做準備。他的士氣保持得不錯，雖然大家現在都不好受，但他正朝著復出的方向努力，這是目前唯一能做的事。」

不過格林也強調，「我們不會靠『超人模式』來解決這件事。如果他能上場，他一定會的。」

柯瑞本人則告訴《Andscape》，「就算我想當超人，我也辦不到。」他補充說，自己不預期能在G5上場，且在下一次醫療評估前，都無法確定腿筋的實際恢復狀況。

▲勇士目前陷入1比3淘汰邊緣，柯瑞G5生死戰應該也回不來。（圖／達志影像／美聯社）