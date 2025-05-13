最狂派對「動紫趴」6月登場　桃猿與FUSO熱血聯手開趴





▲樂天桃猿動紫趴 。（圖／樂天桃猿提供）



記者王真魚／綜合報導

Rakuten Monkeys年度經典音樂派對「FUSO動紫趴」強勢來襲，今年邁入第13屆的「FUSO動紫趴」將於6月6日到6月8日連續三天盛大展開，為球迷帶來視覺與聽覺的盛宴。

國民貨車品牌 FUSO 力挺棒球盛事，首度與 Rakuten Monkeys 樂天桃猿打造今夏「FUSO動紫趴」，邀請所有車主 扛霸系 HERO 熱血釋放今夏最強能量，主題日當天現場將展出 2024 年式安全升級的國民貨車 Canter 及全台唯一 5 噸輕型電卡 eCanter，以「扛霸系」陣容，全力為桃猿男兒「扛霸爹(加油)」！

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活動現場規劃多種豐富的體驗活動，包含「FUSO 扛霸 HERO 拍照體驗區」、「加入 FUSO 扛霸 HERO 聯盟活動」、「樂天女孩互動遊戲」、「FUSO 扛霸入場好禮」及「局間看板雙人合照活動」，參加FUSO動紫趴的球迷更有機會抽中一年份老先覺功夫窯燒鍋「黃金雞湯鍋」兌換券。

現在前往 FUSO Taiwan 臉書粉絲專頁參加抽獎活動就有機會獲得樂天桃猿「FUSO動紫趴」主題日門票，邀請球迷和全台扛霸英雄一起動起來！