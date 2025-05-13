「籃球之神」喬丹今年10月重返NBA　擔任NBC「特別評論員」

BREAKING: Michael Jordan will be joining the NBA on NBC and Peacock as a special contributor, the network announced. pic.twitter.com/moBfeEAyYh — Yahoo Sports (@YahooSports) May 12, 2025

記者游郁香／綜合報導

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）將以嶄新身分重返NBA舞台！《NBC》今（13）日在紐約無線電城音樂廳舉行的節目發表會中宣布此重磅消息，這位6冠傳奇將加入《NBA on NBC》轉播團隊，擔任「特別貢獻評論員（special contributor）」。

「我真的非常興奮能看到NBA重返NBC的懷抱，」喬丹在影片中直言，「《NBA on NBC》曾是我職業生涯中非常重要的一部分，如今能以特別貢獻者身份參與其中，我無比期待。10月開播時，我們不見不散！」

A legendary addition to our team!



We’re thrilled to welcome Michael Jordan as a special contributor to the NBA on NBC and Peacock. pic.twitter.com/Pjsq8tokfi [廣告]請繼續往下閱讀... May 12, 2025

《NBC》上一次擁有NBA轉播權是在1990至2002年期間，那12年間正好見證喬丹與芝加哥公牛締造王朝、6度奪冠。此番「經典重聚」，對NBA與《NBC》而言都別具意義。這也是喬丹生涯首次正式加入轉播網絡，過去的他幾乎從未涉足媒體圈，自2023年出售黃蜂隊後更低調淡出大眾視線，專心享受與妻子的家庭生活。

▲籃球之神喬丹將以特別評論員身分重返NBA轉播舞台，加入《NBA on NBC》團隊。（圖／達志影像／美聯社）

《NBC Sports》總裁科德拉（Rick Cordella）直言，「麥可的傳奇早已不需贅述，我們非常榮幸邀請他加入這個新時代的轉播團隊。」

根據去年NBA與NBC達成的11年轉播權合約，自今年10月起正式生效，將涵蓋NBA與WNBA聯賽。屆時《Peacock》將獨家轉播每周一晚間全國賽事，《NBC》與《Peacock》也將於周二共同播出地區雙重賽事，並於2026年正式推出《Sunday Night Basketball》。

▲喬丹（右）自出售黃蜂隊後，就淡出大眾視野。（圖／達志影像／美聯社）

轉播陣容方面，由提里科（Mike Tirico）與伊戈（Noah Eagle）擔任主講，昔日3屆第6人克勞佛（Jamal Crawford）、「大嘴」米勒（Reggie Miller）擔綱場上分析，剛入選名人堂的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）也已確定加入擔任演播室評論員，陣容星光熠熠。

《NBA on NBC》官方X帳號在今日發布喬丹生涯高光精華影片，正式迎接傳奇回歸，「傳奇加盟我們的團隊！我們非常榮幸歡迎喬丹成為《NBA on NBC》與《Peacock》的特別貢獻者。」