「籃球之神」喬丹今年10月重返NBA　擔任NBC「特別評論員」

BREAKING: Michael Jordan will be joining the NBA on NBC and Peacock as a special contributor, the network announced. pic.twitter.com/moBfeEAyYh

記者游郁香/綜合報導

「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)將以嶄新身分重返NBA舞台!《NBC》今(13)日在紐約無線電城音樂廳舉行的節目發表會中宣布此重磅消息,這位6冠傳奇將加入《NBA on NBC》轉播團隊,擔任「特別貢獻評論員(special contributor)」。

「我真的非常興奮能看到NBA重返NBC的懷抱,」喬丹在影片中直言,「《NBA on NBC》曾是我職業生涯中非常重要的一部分,如今能以特別貢獻者身份參與其中,我無比期待。10月開播時,我們不見不散!」

A legendary addition to our team!



We’re thrilled to welcome Michael Jordan as a special contributor to the NBA on NBC and Peacock. pic.twitter.com/Pjsq8tokfi