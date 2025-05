一哥坦圖恐遭逢阿基里斯腱撕裂！綠軍主帥心碎　詹皇發文祈福

Jayson Tatum was injured on this play right here.



With that step back on the right and his reaction the fear would be for an



-Achilles Tear



Let’s hope the video lies pic.twitter.com/xCDoneZ8us — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) May 13, 2025

記者游郁香/綜合報導

衛冕軍塞爾提克在東區準決賽G4再次遭到逆轉,當家王牌坦圖(Jayson Tatum)單場狂飆42分的表現化為烏有,更糟糕的是,他在末節3分07秒轉身追球時,突然在無碰撞下抱著右腳踝痛苦倒地,運動醫學專家杰弗里斯(Evan Jeffries)表示,這位6屆全明星恐遭逢阿基里斯腱撕裂。

▲坦圖在第4節在無碰撞下受傷,疑似遭逢阿基里斯腱傷。(圖/達志影像/美聯社)

[廣告]請繼續往下閱讀...

綠衫軍在東區準決賽落入1比3遭聽牌的絕境,更毀滅的是,當家頭牌坦圖在末節最後時刻遭遇重傷。G4剩下3分07秒,尼克側翼阿努諾比(OG Anunoby)抄截一記傳向坦圖的球,坦圖在轉身追球時右腳向後踩地,隨即失去支撐、整個人倒地。

Jayson Tatum had to be taken out in a wheelchair after suffering an apparent lower body injury in the fourth quarter of Game 4.



Hope he’s alright ❤️



pic.twitter.com/GAaimbp6Qv — The Sporting News (@sportingnews) May 13, 2025

坦圖當場痛苦翻滾、抱著右腳踝,最終由隊醫攙扶離場返回休息室。《ESPN》隨後播出一段令人心碎的畫面,坦圖坐上輪椅,似乎情緒潰堤落淚,種種跡象都顯示出這次的傷勢不樂觀。

HERE is the other view and I still don’t like the outlook for Jayson Tatum



You can see a vibration up the right calf after the Step Back. Signs of a possible



-Achilles Tear pic.twitter.com/kJLYJPQOmT — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) May 13, 2025

運動醫學專家杰弗里斯分析,「他右腳後撤步後的反應,讓人擔心可能是阿基里斯腱撕裂。這是另一個角度的畫面,但我還是不太看好他的傷勢。你可以清楚看到他後撤步之後,右小腿出現一股震動,這是阿基里斯腱受傷可能出現的徵兆之一。」

季後賽之旅已結束的湖人天王詹姆斯(LeBron James)隨即在社群平台發文替坦圖祈禱。兩人早早就結下緣分,坦圖年少時曾參加詹皇主辦的訓練營,他在2017-18賽季開幕戰,首次與當時披騎士戰袍的詹皇在NBA賽場交鋒,該季兩人還在東區決賽G7碰頭,他甚至在詹皇頭上爆扣。

雖然最終騎士晉級,但那一刻讓人記住了這位冉冉升起的新星。2018年詹姆斯轉戰塞爾提克的「世仇」湖人,更讓兩人的對決增添話題性。

▲塞爾提克一哥坦圖是一位相當耐戰的球星,卻在東區準決賽G4遭逢重傷。(圖/達志影像/美聯社)

綠衫軍主帥馬茲拉(Joe Mazzulla)賽後談坦圖的傷勢時心碎表示,「看到像他這樣的球員被抬離場,真的很難受。」他透露,當家一哥明日將接受MRI檢查。陣中資深中鋒霍佛德(Al Horford)則直言,「輸球就是輸球,但我更在意的是Jayson的情況,這才是最重要的。」

《CBS體育》記者昆恩(Sam Quinn)指出,「只能祈禱坦圖的傷勢不像看起來那麼嚴重。如果真的是那樣,會是我記憶中最令人心碎的傷病之一。通常阿基里斯腱傷勢是30多歲球員才會遇到的問題,而坦圖在我看來還沒真正達到巔峰,而且波士頓也正處於爭冠的黃金時期。」

2017年以探花之姿進入NBA的坦圖,現年27歲,本季是他生涯第8季,他一直是一位很「耐戰」的球星,今年首輪G2是他首度缺席季後賽,未料在次輪遭逢如此重傷,不僅本季恐就此報銷,未來也蒙上陰影。