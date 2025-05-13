一哥坦圖恐遭逢阿基里斯腱撕裂！綠軍主帥心碎　詹皇發文祈福

Jayson Tatum was injured on this play right here.



With that step back on the right and his reaction the fear would be for an



-Achilles Tear



Let’s hope the video lies pic.twitter.com/xCDoneZ8us — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) May 13, 2025

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍塞爾提克在東區準決賽G4再次遭到逆轉，當家王牌坦圖（Jayson Tatum）單場狂飆42分的表現化為烏有，更糟糕的是，他在末節3分07秒轉身追球時，突然在無碰撞下抱著右腳踝痛苦倒地，運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）表示，這位6屆全明星恐遭逢阿基里斯腱撕裂。

▲坦圖在第4節在無碰撞下受傷，疑似遭逢阿基里斯腱傷。（圖／達志影像／美聯社）

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綠衫軍在東區準決賽落入1比3遭聽牌的絕境，更毀滅的是，當家頭牌坦圖在末節最後時刻遭遇重傷。G4剩下3分07秒，尼克側翼阿努諾比（OG Anunoby）抄截一記傳向坦圖的球，坦圖在轉身追球時右腳向後踩地，隨即失去支撐、整個人倒地。

Jayson Tatum had to be taken out in a wheelchair after suffering an apparent lower body injury in the fourth quarter of Game 4.



Hope he’s alright ❤️



pic.twitter.com/GAaimbp6Qv — The Sporting News (@sportingnews) May 13, 2025

坦圖當場痛苦翻滾、抱著右腳踝，最終由隊醫攙扶離場返回休息室。《ESPN》隨後播出一段令人心碎的畫面，坦圖坐上輪椅，似乎情緒潰堤落淚，種種跡象都顯示出這次的傷勢不樂觀。

HERE is the other view and I still don’t like the outlook for Jayson Tatum



You can see a vibration up the right calf after the Step Back. Signs of a possible



-Achilles Tear pic.twitter.com/kJLYJPQOmT — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) May 13, 2025

運動醫學專家杰弗里斯分析，「他右腳後撤步後的反應，讓人擔心可能是阿基里斯腱撕裂。這是另一個角度的畫面，但我還是不太看好他的傷勢。你可以清楚看到他後撤步之後，右小腿出現一股震動，這是阿基里斯腱受傷可能出現的徵兆之一。」

季後賽之旅已結束的湖人天王詹姆斯（LeBron James）隨即在社群平台發文替坦圖祈禱。兩人早早就結下緣分，坦圖年少時曾參加詹皇主辦的訓練營，他在2017-18賽季開幕戰，首次與當時披騎士戰袍的詹皇在NBA賽場交鋒，該季兩人還在東區決賽G7碰頭，他甚至在詹皇頭上爆扣。

雖然最終騎士晉級，但那一刻讓人記住了這位冉冉升起的新星。2018年詹姆斯轉戰塞爾提克的「世仇」湖人，更讓兩人的對決增添話題性。

▲塞爾提克一哥坦圖是一位相當耐戰的球星，卻在東區準決賽G4遭逢重傷。（圖／達志影像／美聯社）

綠衫軍主帥馬茲拉（Joe Mazzulla）賽後談坦圖的傷勢時心碎表示，「看到像他這樣的球員被抬離場，真的很難受。」他透露，當家一哥明日將接受MRI檢查。陣中資深中鋒霍佛德（Al Horford）則直言，「輸球就是輸球，但我更在意的是Jayson的情況，這才是最重要的。」

《CBS體育》記者昆恩（Sam Quinn）指出，「只能祈禱坦圖的傷勢不像看起來那麼嚴重。如果真的是那樣，會是我記憶中最令人心碎的傷病之一。通常阿基里斯腱傷勢是30多歲球員才會遇到的問題，而坦圖在我看來還沒真正達到巔峰，而且波士頓也正處於爭冠的黃金時期。」

2017年以探花之姿進入NBA的坦圖，現年27歲，本季是他生涯第8季，他一直是一位很「耐戰」的球星，今年首輪G2是他首度缺席季後賽，未料在次輪遭逢如此重傷，不僅本季恐就此報銷，未來也蒙上陰影。