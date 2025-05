快訊／尼克逆轉3比1聽牌　衛冕軍王牌坦圖轟42分卻重傷坐輪椅

THE KNICKS TAKE GAME 4 at HOME BEHIND 39 PTS from JALEN BRUNSON!!!



THEY LEAD THE SERIES 3-1 ???????? pic.twitter.com/TXbQKP0M6G — NBA (@NBA) May 13, 2025

記者游郁香/綜合報導

衛冕軍塞爾提克在東區準決賽G3扳回一勝,今(13)日繼續作客麥迪遜花園廣場,首節就拉開雙位數領先,卻在第3節遭逆轉,尼克王牌布朗森(Jalen Brunson)單節飆進18分率隊反超比數,他整場猛砍38分,尼克終場就以121比113獲勝,系列賽3比1聽牌。綠衫軍陷入絕境,一哥坦圖(Jayson Tatum)還重傷退場。

▲塞爾提克遭逆轉,一哥坦圖(左)重傷退場,尼克布里吉斯(右)決勝節飆分。(圖/達志影像/美聯社)

[廣告]請繼續往下閱讀...

塞爾提克一哥坦圖首節手感發燙,8投6中砍下15分,其中11分集中在最後104秒,並抓下5籃板、2助攻和2抄截,全方位主宰比賽。懷特(Derrick White)火力支援單節14分,布朗(Jaylen Brown)也貢獻6分。

綠衫軍首節結束前75秒,拉出一波12比0攻勢打停對手,單節三分14投9中、火力凶猛,取得39對28、11分領先,而尼克團隊整體命中率與防守強度都不如衛冕軍。

Jayson Tatum with a COMPLETE first-half performance!



☘️ 20 PTS

☘️ 6 REB

☘️ 2 STL

☘️ 2 BLK

☘️ 4 3PM



His 28th 20+ PT playoff half since 2020 is the MOST in the NBA in that span ???? pic.twitter.com/FQSYCioW5t — NBA (@NBA) May 13, 2025

坦圖前2節就包辦20分、6籃板、2抄截、2阻攻與4記三分,這是他自2020年以來,第28次在季後賽半場砍下至少20分,為全聯盟最多。綠衫軍上半場三分24投12中,尼克則是22投僅7中。儘管「紐約之王」布朗森攻下13分、當家長人唐斯(Karl-Anthony Towns)也挹注10分,尼克半場仍以51比62落後。

Jalen Brunson in the 3Q:



18 PTS | 3 REB | 3 AST | 2 3PM



What does the Knicks star have in store for the fourth? https://t.co/xjItG9dKvb pic.twitter.com/NdXKrrYmk0 — NBA (@NBA) May 13, 2025

不過此系列賽曾連續上演20分大逆轉的尼克,第3節再次展現驚人韌性,當家球星布朗森雖在此節還剩7分39秒,一度因為防守他的布朗未給下落空間而扭到腳踝,但他單節仍猛飆18分、3籃板、3助攻,砍進3顆三分球,率度翻轉局面。

KNICKS WITH A 3-POINT LEAD HEADING INTO THE 4TH ON ESPN ???? pic.twitter.com/1whRq61Ob2 — ESPN (@espn) May 13, 2025

尼克在第3節最後6分26秒打出一波21比8反擊,在阿努諾比(OG Anunoby)、哈特(Josh Hart)節末連下5分後,反帶著88比85、3分領先進入決勝節。作客的綠衫軍則在此節最後3分51秒完全熄火,沒有投進任何一球。

▲塞爾提克一哥坦圖疑似遭逢重傷。(圖/達志影像/美聯社)

兩隊末節形成激烈拉鋸,尼克「鐵人」布里吉斯(Mikal Bridges)與綠衫軍一哥坦圖「對轟」互別苗頭,布朗森最後5分04秒帶動一波11比0攻勢,將比數改寫為116比104奠定勝基,最終克服最多14分落後,以121比113逆轉獲勝聽牌。

Jayson Tatum appears to have hurt his ankle on this play —



Prayers Up. ????????



pic.twitter.com/Y8Pdxw7RG5 — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 13, 2025

陷入絕境的塞爾提克在終場前2分58秒折損坦圖,他在沒有碰撞的情況下抱著右腳踝痛苦倒地,隨後被攙扶退場,他的右腳無法承受重量,回到球員通道時更坐上輪椅,留下42分、8籃板和4抄截,外帶2火鍋的數據。

尼克此役以布朗森飆出39分最高,他另有12助攻;唐斯貢獻23分、11籃板;末節發威的布里吉斯砍下23分、7籃板;阿努諾比也有20分進帳。