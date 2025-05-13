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快訊／尼克逆轉3比1聽牌　衛冕軍王牌坦圖轟42分卻重傷坐輪椅

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍塞爾提克在東區準決賽G3扳回一勝，今（13）日繼續作客麥迪遜花園廣場，首節就拉開雙位數領先，卻在第3節遭逆轉，尼克王牌布朗森（Jalen Brunson）單節飆進18分率隊反超比數，他整場猛砍38分，尼克終場就以121比113獲勝，系列賽3比1聽牌。綠衫軍陷入絕境，一哥坦圖（Jayson Tatum）還重傷退場。

▲▼塞爾提克坦圖、尼克布朗森、布里吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克遭逆轉，一哥坦圖（左）重傷退場，尼克布里吉斯（右）決勝節飆分。（圖／達志影像／美聯社）

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塞爾提克一哥坦圖首節手感發燙，8投6中砍下15分，其中11分集中在最後104秒，並抓下5籃板、2助攻和2抄截，全方位主宰比賽。懷特（Derrick White）火力支援單節14分，布朗（Jaylen Brown）也貢獻6分。

綠衫軍首節結束前75秒，拉出一波12比0攻勢打停對手，單節三分14投9中、火力凶猛，取得39對28、11分領先，而尼克團隊整體命中率與防守強度都不如衛冕軍。

坦圖前2節就包辦20分、6籃板、2抄截、2阻攻與4記三分，這是他自2020年以來，第28次在季後賽半場砍下至少20分，為全聯盟最多。綠衫軍上半場三分24投12中，尼克則是22投僅7中。儘管「紐約之王」布朗森攻下13分、當家長人唐斯（Karl-Anthony Towns）也挹注10分，尼克半場仍以51比62落後。

不過此系列賽曾連續上演20分大逆轉的尼克，第3節再次展現驚人韌性，當家球星布朗森雖在此節還剩7分39秒，一度因為防守他的布朗未給下落空間而扭到腳踝，但他單節仍猛飆18分、3籃板、3助攻，砍進3顆三分球，率度翻轉局面。

尼克在第3節最後6分26秒打出一波21比8反擊，在阿努諾比（OG Anunoby）、哈特（Josh Hart）節末連下5分後，反帶著88比85、3分領先進入決勝節。作客的綠衫軍則在此節最後3分51秒完全熄火，沒有投進任何一球。

▲▼塞爾提克坦圖、尼克布朗森、布里吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖疑似遭逢重傷。（圖／達志影像／美聯社）

兩隊末節形成激烈拉鋸，尼克「鐵人」布里吉斯（Mikal Bridges）與綠衫軍一哥坦圖「對轟」互別苗頭，布朗森最後5分04秒帶動一波11比0攻勢，將比數改寫為116比104奠定勝基，最終克服最多14分落後，以121比113逆轉獲勝聽牌。

陷入絕境的塞爾提克在終場前2分58秒折損坦圖，他在沒有碰撞的情況下抱著右腳踝痛苦倒地，隨後被攙扶退場，他的右腳無法承受重量，回到球員通道時更坐上輪椅，留下42分、8籃板和4抄截，外帶2火鍋的數據。

尼克此役以布朗森飆出39分最高，他另有12助攻；唐斯貢獻23分、11籃板；末節發威的布里吉斯砍下23分、7籃板；阿努諾比也有20分進帳。

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