湖人2度助攻對手獲狀元？詹皇「笑哭」回應　獨行俠超強先發曝

LeBron reacting to the Mavs landing Cooper Flagg ???? pic.twitter.com/YFQXI6gZcG

記者游郁香/綜合報導

獨行俠今(13)日以1.8%的機率抽中狀元籤,預計將選進杜克天才新星弗拉格(Cooper Flagg),球迷立刻聯想到,鵜鶘、獨行俠都是把招牌球星送到湖人後獲得狀元籤,如此的巧合引發「陰謀論」。洛城天王詹姆斯(LeBron James)看到抽籤結果,則在個人社群媒體貼出9個「笑哭」表情回應。

The Mavericks new starting five:



Kyrie Irving

Klay Thompson

Cooper Flagg

Anthony Davis

Dereck Lively II



Championship squad? pic.twitter.com/6tcYeSIRdZ