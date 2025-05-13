湖人2度助攻對手獲狀元？詹皇「笑哭」回應　獨行俠超強先發曝

LeBron reacting to the Mavs landing Cooper Flagg ???? pic.twitter.com/YFQXI6gZcG — NBA Retweet (@RTNBA) May 12, 2025

記者游郁香／綜合報導

獨行俠今（13）日以1.8%的機率抽中狀元籤，預計將選進杜克天才新星弗拉格（Cooper Flagg），球迷立刻聯想到，鵜鶘、獨行俠都是把招牌球星送到湖人後獲得狀元籤，如此的巧合引發「陰謀論」。洛城天王詹姆斯（LeBron James）看到抽籤結果，則在個人社群媒體貼出9個「笑哭」表情回應。

The Mavericks new starting five:



Kyrie Irving

Klay Thompson

Cooper Flagg

Anthony Davis

Dereck Lively II



Championship squad? pic.twitter.com/6tcYeSIRdZ — Legion Hoops (@LegionHoops) May 13, 2025

獨行俠以史上第4低的機率贏得狀元籤，沒有意外的話，他們將選進各隊垂涎已久、6呎9吋的杜克天才前鋒弗拉格。《Legion Hoops》預測全新的先發陣容，原本的3巨頭戴維斯（Anthony Davis）、厄文（Kyrie Irving）、湯普森（Klay Thompson），搭配年輕長人里夫利二世（Dereck Lively II）和弗拉格，看起來頗具競爭力。不過厄文季末遭逢左膝前十字韌帶撕裂，下季能否回歸還是未知數，達拉斯已開出3年新約留下他。

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這次的抽籤結果，讓球迷立刻聯想到鵜鶘當年將戴維斯交易到湖人後抽中狀元，選進威廉森（Zion Williamson）；如今換成獨行俠將唐西奇（Luka Doncic）「祕密」交易給湖人，他們也獲得狀元籤，中籤機率還是史上第4低的1.8%。

▲詹姆斯在X平台發出9個笑哭表情，為獨行俠爆冷奪狀元掀起社群熱議。（圖／路透）

籃網隨隊記者普喬(Anthony Puccio)調侃，「讓我們搞清楚這點。獨行俠在一筆『祕密交易』中把唐西奇送去湖人，他們僅有1.8%機率拿狀元，結果他們真的拿到了。」如此巧合立刻引發陰謀論和各種臆測。

湖人天王詹姆斯（LeBron James）看到抽籤結果，在個人社群媒體貼出9個「笑哭」表情。詹皇並未多做說明，但這串表情被解讀為「看好戲」，有滿滿的戲劇感與反諷意味，畢竟2月湖人與獨行俠才完成一筆轟動全聯盟的交易。

▲獨行俠交易唐西奇3個月後爆冷抽中狀元籤，逆轉命運劇本引發話題。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇離隊後，獨行俠戰績崩盤、傷兵滿營，最終無緣季後賽，風向一度全面倒向「最失敗交易之一」。沒想到如今靠著僅1.8%的機率抽中狀元籤，瞬間扭轉了頹勢。

不過達拉斯球迷不打算原諒總管哈里森（Nico Harrison），「趁他還沒把弗拉格拿去換迪羅臣（DeMar DeRozan）加一袋5分硬幣前，快把Nico開除吧。」「在選秀前就把Nico炒了吧。這支球隊若真的靠弗拉格打出成績，他一點功勞也不該有。」

▲杜克新星弗拉格被視為狀元大熱門，有望成為獨行俠下一位建隊核心。（圖／達志影像／美聯社）